路透：台灣大選前 北京資助數百名政治人物訪中介選

路透今天引述台灣消息人士及文件報導，在台灣大選前，北京資助數百名台灣政治人物訪問中國，此舉不禁令官員感到擔憂並稱為「干預選舉」。路透

路透今天引述台灣消息人士及文件報導，在台灣大選前，北京 資助數百名台灣政治人物訪問中國，此舉不禁令官員感到擔憂並稱為「干預選舉」。

台灣明年1月13日將舉行場總統及立委選舉，其結果勢必影響兩岸關係走向。路透報導，總統蔡英文及其他台灣官員都已示警，中國可能會試圖影響選民投票 支持尋求與北京拉近關係的候選人；但中國這類活動的規模先前尚未被報導。

北京宣稱對民主治理的台灣擁有主權，近年加大對台軍事及政治施壓，還將台灣這場總統及立委選舉定位為「和平與戰爭」之間的選擇，並稱執政的民主進步黨是危險的分離主義者，呼籲台灣民眾做出「正確選擇」。

台灣法律禁止競選活動收受來自「境外敵對勢力」的資金，包括中國。台灣南部檢察官本周表示，正在針對22名恐違反選舉及安全法令的人士進行調查，其中包括基層政治人物。

台灣一名正在檢視中國這類行動的國安官員告訴路透，台灣各個安全機構正在調查過去一個月內超過400趟的赴中訪問，其中主要由里長、村長等當地意見領袖帶隊。

由於事涉敏感，這名人士匿名指出，台灣安全單位相信，這些內含住宿、交通及餐費折扣的行程由中國國台辦底下的單位資助。

國台辦未立即回應置評請求，但先前評論台灣選舉 時曾說，尊重台灣「社會制度」。

對此，台灣政府大陸委員會要路透參考陸委會主委邱太三本周稍早的回應。邱太三表示，北京藉由提供政治人物免費行程來影響台灣選舉的意圖「不證自明」。

邱太三說，「他們已明確表明（台灣民眾）必須做出所謂正確的選擇，意味著選擇中國共產黨偏好的候選人」；但他並未進一步闡述。

正在調查此事的官員指出，通常參加這類行程的人自己負擔機票，其他花費則由中國當局負責。

另一名台灣國安官員透露，以參訪之名的介選已經開始，北京以在行政體系中對形塑民意具有關鍵角色的政治人物為目標。

這名人士表示，過去幾個月，單是人口眾多的台灣中部就有超過300名里長或村長參加這類訪中行程。

根據路透看到的2份安全報告，台北市其中一區有超過20名里長和家人在9月參加一項由中國資助的上海行程；鄰近的新北市本周也有一個地方政治人物團體超過10名成員參加訪中行程。

其中一份報告指出，台北市這個行政區參與這類行程的人數與4年前大選相比「大幅增加」，「特定里長已變成台灣與部分中國單位的聯絡窗口」。

另一名官員表示，今年以來已有超過1000名里長或村長參與這類行程，比以前還多。中國以特定選區為目標，這些選區內的民眾強烈支持拉近與中國關係的候選人。