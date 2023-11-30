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民進黨指侯友宜恐成溥儀 朱立倫：無聊的分化

中央社基隆30日電
國民黨主席朱立倫（左）說，民進黨實在缺乏信心，搞無聊的分化。（中央社）
國民黨主席朱立倫（左）說，民進黨實在缺乏信心，搞無聊的分化。（中央社）

民進黨批評侯康配有如想要創造「雙總統制」架空總統參選人侯友宜，侯友宜若當選恐成「現代版溥儀」的傀儡總統。國民黨主席朱立倫說，民進黨實在缺乏信心，搞無聊的分化。

民進黨總統參選人賴清德競選總部發言人陳世凱今天表示，國民黨副總統參選人趙少康反覆重提侯友宜允諾把總統權責讓給趙少康參與，有如想要創造「雙總統制」來架空侯友宜，國民黨總統參選人侯友宜若當選，恐將成為「現代版溥儀」的傀儡總統。

對此，朱立倫晚間前往國民黨基隆市黨部，出席國民黨建黨129周年黨慶活動前，接受媒體聯訪說，民進黨實在是缺乏信心，一開始就先抹紅，現在搞無聊的分化，「如果我們要說美（蕭美琴）德（賴清德）配，民進黨是不是已經換了蕭美琴當總統候選人」。

此外，民眾黨總統參選人柯文哲日前指稱有人開價1億美元盼柯文哲擔任副手、甚至喊到2億美元，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡指出，相關消息是從國民黨方面傳來，對此，朱立倫說，應該去問柯文哲，不過「詐騙集團是很多的，沒有什麼好討論」，現在趕快好好選舉吧。

外界關注民眾黨副總統參選人吳欣盈是否還具有美國籍，吳欣盈今天透過臉書強調，她已放棄美國籍，「12月5日見真章」，談到吳欣盈國籍問題，朱立倫說，釐清就好。

談到基隆市選情，朱立倫表示，他非常有信心，國民黨基隆市立委參選人林沛祥認真努力勤跑基層，且在地扎根非常深，加上基隆市長謝國樑全力支持，相信團隊一定能發揮最大戰力，無論立委或總統選情，國民黨都有信心。

國民黨 侯友宜 民進黨

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