侯柯民調幾打平…媒體人揭柯文哲被這事拖累：恐提早出局

民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。聯合報系資料照片

隨著24日總統立委選舉登記截止，選戰也正式開打。根據《匯流新聞網》27日公布的最新民調 ，在2013份市話併手機的樣本數中，「賴蕭配」的支持度有36.8%維持第一，「柯盈配」的支持度有26.8%，「侯康配」的支持度有26.6%，另有9.8%未表態。對此，媒體人黃揚明直言，柯文哲 的支持者該認了這波民調趨勢，否則就會提早出局。

黃揚明在臉書粉專表示，過去幾個月來，柯文哲在《匯流民調》（手機、市話各半）一路穩定領先侯友宜，然而這次的民調結果（調查時間11月24、25日）「柯盈配」只領先「侯康配」0.2%，「柯文哲的支持者，對這波民調趨勢該認了」。

黃揚明指出，這份民調中民眾黨支持者的比率為24.4%，比國民黨支持者23%還高，但總統支持度部分反而被拉得更近。黃揚明也發現民眾黨支持者對柯文哲的支持強度，遠遠不及國民黨、民進黨各自對其總統候選人的支持，「這當然是重大危機」。再加上無政黨傾向族群對「柯盈配」的支持度為18.3%排在第三名（第一名「賴蕭配」29.4%，第二名「侯康配」24.3%），「顯現柯確實受累於君悅事件」。

黃揚明表示，從27日開始民進黨的中央砲火已經開始轉向國民黨，柯文哲陣營若未能重整，繼續拿無參考價值的民調「自High」，就會「提早出局」。黃揚明建議，既然柯文哲已經被禁止幫藍營小雞站台，那麼柯營可以針對「民眾黨未提名立委的選區」，列出現任民進黨立委「下架名單」。除了為國會三黨不過半全力拚戰，也讓沒有當選機會的區域立委候選人，藉此轉移重心為柯文哲打選戰，「否則只是浪費小黨資源又徒勞無功而已」。

民眾黨總統參選人柯文哲昨（27日）接受廣播節目「飛碟午餐尹乃菁時間」專訪，談到國民黨總統參選人侯友宜登記參選前的來電未接一事，他說，當時手機關靜音，後來才看到，但侯在君悅飯店會談念私人簡訊，「你都已經沒有信用了，誰敢接你電話」。他也提到先前有人自稱是美國參議員的助理，到民眾黨中央黨部打好關係，宣稱AIT主席羅森伯格要向他通話，後來證實就是一個局，過程中還開價說他當副手就給1億美元，甚至還加碼到2億美元。