藍白破局後 侯友宜曝天天打給郭台銘 爭取泛藍終極團結

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康今接受電視台專訪。在藍白合破局，藍營民調逐漸走高後，鴻海創辦人郭台銘為必須整合的對象。侯友宜專訪中透露，他這幾天天天打給郭台銘，他們都是警察子弟，期待大家同心齊力，為中華民國。(截自TVBS戰情室直播)

國民黨正副總統參選人侯友宜 、趙少康今接受電視台專訪。在藍白合破局，藍營民調逐漸走高後，鴻海創辦人郭台銘 為必須整合的對象。侯友宜專訪中透露，他這幾天天天打給郭台銘，他們都是警察子弟，期待大家同心齊力，為中華民國 。

侯友宜表示，郭台銘的爸爸是警察，是老長官，郭碰到他都稱呼他為「侯叔叔」，他不敢當，人家客氣，更應該尊重人家，「我們都是警察子弟，都有這關係，都是為中華民國好嘛，還有為兩岸和平」，期待大家同心齊力、攜手合作為中華民國，他會不斷透過任何聯繫方式，希望大家為台灣、中華民國打拚。

談到兩岸議題，侯友宜說，兩岸非常緊張，他到美國、日本，人家都問怎麼確保台灣和平，要先有嚇阻的威力存在，提升國防軍力，對話是必然，不能像民進黨不對話還仇中，甚至陸配來要拿個身分證要等六年，這是歧視，地緣政治上巨大的仇敵在旁邊，很無聊，沒有必要，降低衝突最好方式是對話，大家不是可以和睦共處？

侯友宜表示，關於兵役問題，他一直在想，兩岸如果不降溫，衝突性越來越高，兵役延長一年也不夠，真的打的時候，全民皆兵，他打過戰，他打過最多槍戰，子彈不長眼，基礎建設就是攻擊目標。

侯友宜強調，他堅守民主自由制度，反對台獨、一國兩制，這是他不變的原則，為了讓這些原則達成兩岸和平，必須要有嚇阻實力，讓對方不敢發動戰爭，同時趕快啟動對話，從非官方式的交流慢慢到功能式的交流，比如兩岸合作打擊犯罪、經濟貿易協定簽訂等，交流過程增進理解，互相取得更多信任，走回到兩岸穩定，更深入合作，包括兩岸經濟貿易自由示範區，他當時去金門也講，兩岸穩定，金廈大橋公投後願意就蓋，通氣、通電就做。自己要對自己有信心，在平等、尊嚴和友善底下，好好跟中國對話交流，讓兩岸穩定下來，和平就來，孩子們就在職場發揮。

關於民進黨開始打抗中牌。趙少康說，老狗玩不出新把戲，民進黨幾十年來只會抹紅，但他相信台灣選民的頭腦越來越清楚，不能一方面抹紅，一方面去罵大陸，一方面還要賺人家的錢，去年台灣賺中國1600億美元的外匯，真有本事就不要這個錢。

趙少康提到，台灣不能自外於國際，兩岸很重要，國際也很重要，本來台灣能夠發展就是靠國際貿易，所以為什麼講到開放，因為不能交別人開放，自己不開放，自己也必須要開放，吸引外資進來投資，人也要走出去，一定是國際社會的一環，對台灣的安全也是有保障的。