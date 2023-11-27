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台灣桃園機場全球排名 連4年暴跌

記者周彥妤／台北即時報導
圖為桃機二航廈管制區內。記者黃仲明／攝影
圖為桃機二航廈管制區內。記者黃仲明／攝影

桃園機場今年在英國SKYTRAX全球機場評比從67名跌到82二名，這已是桃機連四年排名下跌，距2019年最好的13名更是一路敗退。學者分析認為，不少國際機場抓緊疫情期間大幅革新，桃機卻錯失整頓良機，高下立判。

桃機公司回應，SKYTRAX評比方式是由旅客網路投票，其評比內容相當廣泛，桃機會秉持服務至上精神持續檢討改進；機場內各項作業涵蓋層面廣泛，包括航空公司、航空警察局、移民署等「機場服務大聯盟」會共同努力，爭取排名佳績。

全球機場前幾年共同面對新冠疫情衝擊，桃機在SKYTRAX全球機場評比中的排名暴跌，鄰近的新加坡樟宜機場、日本東京羽田機場和南韓首爾仁川機場，始終保持前五名。

桃機公司認為排名暴跌是受新冠疫情影響，還有消息指因防堵非洲豬瘟祭出嚴格攔檢站所致。不過，一名駐桃機前線人員分析，桃園機場的自動通關不時卡關、凸槌，辨識度亦待改善，加上疫後部分尖峰時刻班機數超越疫前，旅客因人潮擁擠、時間遭延誤的感受更明顯，評比當然倒退。

另名駐桃機人員認為，第三航廈仍在興建中，「穿西裝改西裝」難免有陣痛期，但桃機的指示動線不清、人臉辨識系統落後，他國標竿機場的機器先進還可及時辨識，凸顯其他機場的軟硬體服務於疫後突飛猛進。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜指出，台灣於疫情期間緊守國門，評比下滑或許情有可原；只是不少國家抓緊疫情期間整修，不少機場反而在疫後令旅客感到耳目一新。

成大交通管理科學系副教授戴佐敏說，疫情雖為特殊情況，但名次掉那麼多就是警訊。朝陽科技大學飛行與民航人員技術系主任盧衍良卻認為，台灣開放得較晚，疫期評比「參考就好」。

疫情 新加坡 觀光

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