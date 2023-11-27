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台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

回應蕭美琴維持台海和平說 國台辦：賴蕭「獨獨配」騙選票

記者賴錦宏／即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華重申，決不為各種形式的台獨分裂活動留下任何餘地。（中通社）
大陸國台辦發言人陳斌華重申，決不為各種形式的台獨分裂活動留下任何餘地。（中通社）

針對民進黨副總統參選人蕭美琴喊話北京，希望習近平是「真心誠意」維持台海和平穩定。對此，大陸國台辦發言人陳斌華27日回應稱，大陸方面十分珍惜維護台海和平，但台獨勢力若鋌而走險，製造台獨事變，大陸方面將採取斷然措施，堅決粉碎。

陳斌華稱，「我們珍視也一直致力於維護台海和平穩定，願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為各種形式的台獨分裂活動留下任何餘地。」

陳斌華進一步說，大陸《反分裂國家法》第八條明文規定，台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

陳斌華警告，若台獨勢力膽敢鋌而走險，製造台獨事變，中國大陸「決不姑息、決不手軟」，將採取斷然措施，予以堅決粉碎。

陳斌華強調，「台獨意味著戰爭。賴清德、蕭美琴拼湊成的『獨獨配』，為了騙取選票，對中美元首會晤有關涉台表態斷章取義、歪曲事實，對美方明確不支持台獨的表態隻字不提，極力淡化台獨分裂活動的危害性、危險性。」

最後，陳斌華指出，希望廣大台灣民眾認清「台獨工作者」就是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，堅決反對台獨，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。

北京 賴清德 習近平

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