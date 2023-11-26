坦言藍白合破局「有犯錯」 柯文哲：國民黨一直騙我

民眾黨總統參選人柯文哲出席「眾青開講 少年吔，直球對決！」論壇，並進行演講。（記者林伯東／攝影）

藍白合破局，民眾黨總統參選人柯文哲 今天說，國民黨 在協商過程一直騙他進入所設的局，他自己犯下幾個錯誤，包括「主帥不可以簽字，除非幕僚看過」，比賽規則的統計誤差範圍要寫清楚。

民眾黨下午舉行「眾青開講」活動，邀柯文哲、不分區立委參選人黃國昌、陳昭姿等人出席。

有支持者詢問，在藍白合過程學到什麼。柯文哲說，國民黨從頭到尾態度都不強硬，「只是一直騙我，進去他設的局」，一開始說開放式初選，再來是德國式、日本式，不斷提出不同方法，「但不管哪個方法，都是他（國民黨）贏」。

柯文哲指出，這次過程他犯了幾個錯誤，「主帥不可以簽字，除非幕僚看過」，兩邊談判時，要相信眾人智慧超越個人智慧，等幕僚看過、半小時後再回覆，而不是自己看完就簽名，「因為你是代表團體，不是代表個人」。

柯文哲表示，他之前嘲笑鴻海創辦人郭台銘 ，不知道比賽規則就去跟人家比賽，後來換郭台銘嘲笑他，「你也不知道比賽規則」，這是他犯的第2個錯；除非一開始就打算全部讓國民黨，否則「統計誤差範圍」要有備註、要寫清楚，他回去有想一想自己犯的錯。

談到兩岸政策，柯文哲強調，跟大陸溝通，要有一定程度抵抗力，不能完全沒有國防力量，要有嚇阻能力，才能溝通。

此外，黃國昌受訪時表示，柯文哲在藍白協商過程，做了很多努力與退讓，他雖然沒有參與決策，「他（柯文哲）心裡面的苦，我在旁邊看得出來」。

黃國昌指出，小黨天生沒有資源，但這樣的限制剛好凸顯第三勢力，在台灣民主扮演的意義與重要角色；雖然沒有錢，但有的是熱情與改革的理想。

對於媒體報導，民眾黨內有人認為黃國昌、柯文哲競選總幹事黃珊珊不該被列在不分區立委名單前兩名，並批黃國昌「空降」。黃國昌說，尊重這樣的看法，「我本來就是空降的」，這個毋庸置疑，但重要的是如何在選戰中，最大化民眾黨的政黨票，讓2024不再由任何一個政黨壟斷國會。