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首日跑行程 趙少康口誤「票投民進黨就對了」

藍白合破局歸咎認知差異 柯文哲：國民黨只想當正的

記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（右）及副總統參選人吳欣盈（左）昨天前往中選會完成參選登記。（記者季相儒／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲（右）及副總統參選人吳欣盈（左）昨天前往中選會完成參選登記。（記者季相儒／攝影）

藍白合破局，民眾黨總統參選人柯文哲登記參選後第一天沒有公開行程，柯文哲晚間在臉書表示，整合破局可以歸咎於雙方從一開始就有認知差異，國民黨想方設法當正的，沒有第二選項；柯文哲重申，兩黨總統合作的列車暫時分開，但終點沒有變，2024政黨輪替要有人完成，他相信更多志同道合的夥伴會開始集結，堅持選「哲」，「盈」向勝利的終點。

柯文哲指出，正式登記參選後第一天，沒有安排公開行程。這段時間因為在野整合的問題，不只是團隊跟所有關心政局的台灣民眾，都需要一點時間消化。

柯文哲認為，藍白整合破局是認知差異，他可以適度退讓，唯一的堅持是在野一定要贏，所以一定要是最強組合。未來選戰短兵相接，民進黨必定會無所不用其極的攻擊。無論是政策、辯論、議題主導，總統參選人首當其衝，但國民黨想的是反正藍白合就會贏，可以高枕無憂，所以為了政黨最大利益，想方設法當正的，沒有第二選項。

針對民調爭議，柯文哲說，經過11月17日三位專家會議討論後，民調清清楚楚「柯侯配」明顯強過「侯柯配」組合，甚至有的民調，侯柯配組合只能險勝賴蕭。專家會議一路開到凌晨，國民黨代表堅持柯當初承諾的「讓統計誤差值」等於正負3%相加，極大要讓到6%（或所謂的5.96%）。這是曲解他的原意，也無法反應真實民意，因為在真正的總統大選時，賴清德連0.001%都不會讓。

柯文哲說，過去他花很長時間在做在野整合，四腳督絕對打不贏，所以他不只與國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜溝通、也積極與鴻海創辦人郭台銘對話，希望團結一切力量；如今藍白雖然總統層面不能合，但所幸他仍與郭董取得共識，郭為了台灣的未來，願意退讓。

柯文哲強調，他會堅定地走下去，面對未來的諸多挑戰，很多人用沒錢沒資源唱衰民眾黨，但他一點也不害怕。因為人民的力量將深化新一波民主改革，因為這場戰爭，不是只有柯文哲一個人在打，相信更多志同道合的夥伴，會開始集結，堅持選「哲」，「盈」向勝利的終點。

柯文哲 國民黨 民調

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