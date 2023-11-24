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以色列防長：停火4天只是暫時 至少還要再打2個月

侯友宜曝是自己找上趙 趙少康：不會辭中廣董事長

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨24日舉行中常會，正式通過侯友宜與趙少康搭檔參選2024總統大選。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨24日舉行中常會，正式通過侯友宜與趙少康搭檔參選2024總統大選。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜與中廣董事長趙少康組成侯趙配，侯友宜說，是他自己找趙來搭配，更提到趙未來非備位元首，一定在副總統權責底下，發揮專業，外交、兩岸、國防甚至包括內政相關議題，趙一定會參與。

趙少康說，他這兩天獲徵詢，但真正關鍵是昨天藍白君悅會面，藍白合不起來，他認為這時應該是出來的時候。

侯友宜補充，最關鍵是這一兩天，趙少康非常希望藍白合作，趙可以不選，趙出來選舉，家裡有很多反對壓力，也勸他要藍白合，他也擔心趙少康沒法答應，他確實找了些女性，國民黨人才濟濟，尤其在黨困難時，很多優秀人才願意為黨付出，趙願意承擔，他非常感動。趙少康有即戰力，女性也很好很優秀，可以隨時搭配。

對於是誰推薦趙少康。侯友宜說，趙少康不需要人推薦，他跟趙本就熟識，他也常看趙的政論節目，很多論述有憑有據，做人乾脆，勇往直前，這是他最敬佩的。找趙少康是姑且一試，是他自己找趙少康，沒有幾個人知道，這一兩天他才下了決心。

侯友宜強調，未來當選後，趙少康絕非備位元首，一定是在副總統權責底下，發揮很多趙的專業，不管外交、兩岸、國防甚至包括內政相關議題，趙一定會參與，也有很多寶貴意見，在國家的走向上兩人並肩作戰，讓台灣平安，人民過好日子。

趙少康則說，他從事媒體很久，對於當官興趣不大，前總統馬英九曾邀他當行政院副院長，他婉拒，一天打了六次電話，金溥聰還約見面，很熱心，但他還是婉拒，要當官的機會很多，他認為從事媒體很好，他也很喜歡。

趙少康指出，現在情況不同，他是臨危授命、救亡圖存，兩岸面臨這樣的情況，下一代面臨這樣的情況，他決定出來。

關於參選之後，手上媒體節目去向。趙少康說，節目通通會停，廣播是因為預錄，一些訪問不播也不好，可能下周播完，他很高興去接受專訪，已經一堆媒體邀訪，他盡量跟大家溝通，他也不會主持任何節目。

至於侯趙搭配是否為本省、外省互補。趙少康認為，在台灣不應該分本土、外省，他的一切都是台灣給的，當然應該回報台灣。如果要說，侯友宜是本省，他是在台灣出生的外省人，這也是很好的搭配組合，本來台灣應該這樣融洽合作。正式起跑後，他會跑北部，中南部讓侯友宜跑，大家發揮最強力道。另外他不會辭中廣董事長，一切按照選罷法，當選就會辭，但不會主持中廣節目。

趙少康 侯友宜 國民黨

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