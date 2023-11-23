我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謝天謝地 感恩節值得慶幸的國際10件大事

一表看懂藍白郭會談重點／柯：總統不需要一堆保母

「台版柬埔寨」案 囚61人虐死3人 2嫌無期徒刑

記者蕭雅娟／台北即時報導
「台版柬埔寨」虐囚三死案，主嫌「茶董」陳樺韋、「S姐」傅榆藺（圖）被法院判處無期徒刑。（本報系資料照片）
「台版柬埔寨」虐囚三死案，主嫌「茶董」陳樺韋、「S姐」傅榆藺（圖）被法院判處無期徒刑。（本報系資料照片）

「藍道」杜承哲為首的詐騙集團，透過假投資詐財近4億元(新台幣，下同，約1305萬美元)，他們為了延遲犯行曝光時間，將61名帳戶提供者囚禁在小房間內，因此造成3人死亡，士林地方法院經11個月審理，昨天判處29人有罪，其中負責操縱、指揮囚禁被害人的「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋被處無期徒刑、褫奪公權終身；主謀杜承哲另案審理。

去年陸續傳出台人遭騙至柬埔寨從事電信詐騙而遭凌虐及控制行動，甚至被當「豬仔」轉賣至緬甸KK園區恐被摘器官；這宗國內詐團囚禁帳戶提供者手法如出一轍，被稱「台版柬埔寨」案。

新北市警局去年底處理1宗人口失蹤案，查獲詐團設在淡水囚禁帳戶提供者的據點，再追出桃園據點，救出遭控制行動多日凌虐的58人，並發現有3人被虐死棄屍南投、桃園山區。

法院調查，主嫌「藍道」杜承哲去年9至11月初和同夥組詐騙集團，以高價租用金融帳戶為幌子，引誘缺錢花用的民眾登門；陳樺韋、涂世泓等人將民眾提供的帳戶設為「綁定約定帳戶」，再由傅榆藺、蔡博臣等人測試確認可用，隨即派人將帳戶提供者控制在桃園、淡水的據點。

數10名帳戶提供者被「關」在面積僅3坪大的小房間38天，僅能坐著或站著休息；身上財物被搜空，嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，只要被發現企圖交談就遭電擊、毒打，還在不知情的狀況下吃了摻有毒品FM2的泡麵昏睡。

黃姓男子曾被命令「唱歌娛樂」現場詐團控制人員，全程還由控員錄影傳到詐團幹部群組，他因受不了高壓監控凌虐，關了11天後，從11樓高跳樓身亡。黃姓女子被拘禁1個多月，遭電擊凌虐後身體惡化吐血，她哀求「肚子痛」卻未被送醫，大量出血休克死亡。

林姓男子患有慢性病，遭拘禁15日未服用藥物導致病況惡化，拜託詐團將他送醫遭拒，最後雙腳皮膚壞死、發炎細胞浸潤，不能行走而大小便失禁，撞牆狂喊「快受不了」，最後遭控員餵食3顆FM2而心肌梗塞休克身亡。

合議庭審酌，詐團利用假投資詐騙267人，不法所得3億9342萬餘元，為了迅速騙取暴利，不惜私行拘禁並施用毒品控制帳戶提供者，在被拘禁者生命危險時拒絕送醫，導致3人死亡，犯罪手段極其惡劣凶殘。主嫌傅榆藺、陳樺韋判處無期徒刑、褫奪公權終身；控員幹部蔡博臣判29年6月、涂世泓29年2月、鄭育賢28年、謝承佑25年6月、呂政儀25年、鄭文誠24年8月、張家豪26年。

共犯鄭建宏、劉宏翊、邱柏倫、吳秉恩、曾忠義、林順凱、李佳文、吳政龍、鄧為至、楊子霆、吳郁群、周長鴻、林品翔、陳義方、郭鴻明、柯宗成各判處5年至24年4月不等徒刑。犯遺棄屍體罪邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡判1年2月至1年6月不等徒刑。

「台版柬埔寨」虐囚三死案，主嫌「茶董」陳樺韋（圖）、「S姐」傅榆藺昨被法院判處無...
「台版柬埔寨」虐囚三死案，主嫌「茶董」陳樺韋（圖）、「S姐」傅榆藺昨被法院判處無期徒刑。（本報系資料照片）

詐騙集團 投資 毒品

上一則

台國防部：解放軍朝南海發射衛星 大氣層外對台無危害

下一則

一表看懂藍白郭會談重點／柯：總統不需要一堆保母

延伸閱讀

詐財近4億「台版柬埔寨」虐死3人 2嫌判無期徒刑

詐財近4億「台版柬埔寨」虐死3人 2嫌判無期徒刑
「台版柬埔寨」 見人吐血笑太胖 兩嫌想改名再騙

「台版柬埔寨」 見人吐血笑太胖 兩嫌想改名再騙
帳戶賣給詐團淪為共犯 二寶媽須賠被害人1299萬元

帳戶賣給詐團淪為共犯 二寶媽須賠被害人1299萬元
日男虐死外遇女友 身逾160處傷痕

日男虐死外遇女友 身逾160處傷痕

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31
侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、污辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行。不管柯文哲最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。(記者張睿廷／攝影)

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

2023-11-19 10:07
心中山線形公園冬季燈飾提供熱鬧節慶氛圍，是最好拍的網美朝聖地。（圖：北市觀光傳播局提供）

2024全球最佳城市 台北排名躍進 中山區名列全球最酷

2023-11-18 01:14

超人氣

更多 >
12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模

12星座「常識人」排行 這星座堅守規範堪稱社會楷模
沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患
2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手
今年黑五折扣史上最大 消費者選對日子再下單

今年黑五折扣史上最大 消費者選對日子再下單
奧特曼解職導火線曝光：「Q*」技術突破恐威脅全人類

奧特曼解職導火線曝光：「Q*」技術突破恐威脅全人類