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領軍不分區 韓國瑜喊話：請給國民黨一個機會

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨不分區立委今天在主席朱立倫（右三）領軍下前往中選會登記參選，名列不分區第一名的高雄市前市長韓國瑜（左三）、第二名柯志恩（左二）及所有立委參選人一起進入高呼勝選口號。記者潘俊宏／攝影
國民黨不分區立委今天在主席朱立倫（右三）領軍下前往中選會登記參選，名列不分區第一名的高雄市前市長韓國瑜（左三）、第二名柯志恩（左二）及所有立委參選人一起進入高呼勝選口號。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席朱立倫今陪同國民黨不分區立委參選人韓國瑜等人到中選會登記。韓國瑜晚間透過臉書表示，這次不分區立委責任重大、壓力沉重，台灣現今處境讓人十分憂心，不但內外交困、而且危機重重；不管哪一個政府執政，他們都要和人民站在一起，一同監督政府、維護國家與人民的最大利益。

韓國瑜指出，這次被提名的不分區立委，除了國民黨的栽培、提名與人民的期待，還有重要的三點，要自我砥礪、不能忘記：黨的委以重任、人民給予的期待、為人民服務的本心與初衷。

韓國瑜說，從2000年政黨輪替以來，這24年裡，民進黨執政16年，大家只有一句話「受夠了、真的是受不了！」所有民進黨過去的理想統統消失遠去，清廉、勤政、愛鄉土的民進黨已經變成神話故事，現在的民進黨是貪汙、腐敗、愛金錢，所以這次國民黨不分區立委，未來在國會殿堂上一定要克盡職守、為人民把關、為國家興利除弊。

韓國瑜說，他期勉從自己開始，以及由國民黨中央委員會一票一票投出來的所有不分區立法委員夥伴，一定要做到幾個重要目標：第一，腦要思考國家到底要什麼？第二、眼要看清楚國家正確的方向；第三、耳要聽清楚人民痛苦的吶喊；還有，嘴要大聲說出人民的疾苦，每一個不分區立委絕對不能當啞巴，一定要強力問政、用心服務。

韓國瑜說，由國民黨所提出來有利於中華民國、有利於人民的所有的法案政策，他們一定要全力捍衛、盡心推動，不管哪一個政府執政，都要和人民站在一起，一同監督政府、維護國家與人民的最大利益，立委就有這個天責，要監督政府做出最有利於國家與人民發展的重大決議。

韓國瑜呼籲，所有海內外同胞及台灣人民，請給國民黨一個機會，他們曾經遭遇挫折、但又重新站了起來。這一群不分區立法委員，來自各行各業、各有專才，他們一定不會辜負老百姓的期待，國民黨不分區立委、以及所有區域立委要一起前進立法院，讓貪汙腐敗的政治風氣遠離台灣政壇，撥亂反正、追求和平、重現繁榮，也一定會讓大家刮目相看。

國民黨 韓國瑜 民進黨

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