王婉諭：藍白搞大型電視實境秀 反成醜態百出分手擂台

藍白郭三方會談下午在君悅飯店展開，由郭台銘出面邀請國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲進行三方會談。會談前，柯競辦主任周榆修（右二）特別向國民黨主席朱立倫（右一）說明，請與會的前總統馬英九（左一）與朱先離場，郭競辦發言人許甫（左二）也特別向侯友宜（中）解釋說明會談的過程僅會有侯柯郭三人。（記者杜建重／攝影）

藍白陣營會談今天不歡而散，時代力量黨主席王婉諭表示，這場鬧劇已經占據版面超過一個月，雙方為了各自找台階下，搞出這場大型電視論，反而成了格局全無、醜態百出的分手擂台，政治應以天下蒼生為念，台灣絕不能再走上這種政黨惡鬥的回頭路。

王婉諭晚間在臉書 發文說，藍白陣營為了權位，這場鬧劇已經佔據了媒體版面超過一個月的時間，今天雙方為了各找台階下，又搞出這場大型電視實境秀，結果不僅沒有結論，反而成了格局全無、醜態百出的分手擂台。

王婉諭指出，今天下午在看直播的時候，自己就一直在想，台灣民主的下一步到底是什麼，為了爭奪權力，淪為互相怨懟的口水戰，真的對他們口中的「台灣未來」有益嗎？當一個民主國家的選舉過程，完全沒有價值釐清、沒有政策辯論時，人民到底該何去何從？

王婉諭質疑，現在有人還在意台灣此刻正面臨的少子化、居住正義、交通問題嗎？政治應以天下蒼生為念，作為檯面上唯一的女性主席，她很清楚知道自己的價值是什麼，我們絕不能再走上這種政黨惡鬥的回頭路，如果受夠藍白的爛劇本，請支持唯一正常、最好的在野黨時代力量。