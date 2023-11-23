王婉諭：藍白搞大型電視實境秀 反成醜態百出分手擂台
藍白陣營會談今天不歡而散，時代力量黨主席王婉諭表示，這場鬧劇已經占據版面超過一個月，雙方為了各自找台階下，搞出這場大型電視論，反而成了格局全無、醜態百出的分手擂台，政治應以天下蒼生為念，台灣絕不能再走上這種政黨惡鬥的回頭路。
王婉諭晚間在臉書發文說，藍白陣營為了權位，這場鬧劇已經佔據了媒體版面超過一個月的時間，今天雙方為了各找台階下，又搞出這場大型電視實境秀，結果不僅沒有結論，反而成了格局全無、醜態百出的分手擂台。
王婉諭指出，今天下午在看直播的時候，自己就一直在想，台灣民主的下一步到底是什麼，為了爭奪權力，淪為互相怨懟的口水戰，真的對他們口中的「台灣未來」有益嗎？當一個民主國家的選舉過程，完全沒有價值釐清、沒有政策辯論時，人民到底該何去何從？
王婉諭質疑，現在有人還在意台灣此刻正面臨的少子化、居住正義、交通問題嗎？政治應以天下蒼生為念，作為檯面上唯一的女性主席，她很清楚知道自己的價值是什麼，我們絕不能再走上這種政黨惡鬥的回頭路，如果受夠藍白的爛劇本，請支持唯一正常、最好的在野黨時代力量。
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