在野會談不歡而散 郭台銘：很難接受不是Happy Ending

藍白是不是合作，下午再度在君悅酒店舉行，雙方不歡而散，仍互相握手致意，鴻鴻創辦人郭台銘再留在會場說明，並高舉雙手。記者曾吉松／攝影

藍白郭與台前總統馬英九 、國民黨主席朱立倫今日在君悅飯店會面，雙方最終不歡而散。郭台銘 表示，他不希望這無言的結局在感恩節當天發生，但很不幸地今天「好像是無言的結局」。他也說，不是Happy Ending是之前就預料到的，所以一直避免它發生，可還是發生了，「我個人很難接受得了」。

郭台銘在第一輪發言完後，起身離席。在朱立倫、侯友宜等人起身離去，郭返回會場向兩人打招呼，並在台上表示，統計學課太深奧他沒有參加，在樓下喝杯奶茶，是因為他認為這個話題如同柯文哲所說就此翻過，本來講好是三個人，結果他升格為見證者，作為主人，他很難接受。

郭台銘說，不是happy ending，這他之前就預料到的，所以一直避免發生，可還是發生了，也是這是中華民國 的命運吧！但感恩節這天，不應該是這種命運安排，我個人很難接受。」

郭台銘表示，太陽明天依然會升起，原本希望漏夜長談，談出一個比較好的結局，但不幸大家今天公開討論、上統計學的課，對中華民國的前途、台灣社會未來，絲毫沒有幫助，有意義嗎？大家如果用不願承認事實的謊言，去說明另一個謊言，最後對台灣的結局是不好的，他很希望中華民國明天的太陽依舊從東邊升起。