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民眾黨不分區排名第一？ 黃國昌：政黨票有幫助的話很樂意

記者戴永華／宜蘭即時報導
黃國昌(左前)可能被民眾黨列為不分區立委排名第一，他表示，對民眾黨政黨票有幫助的話，他很樂意。(記者戴永華／攝影)
黃國昌(左前)可能被民眾黨列為不分區立委排名第一，他表示，對民眾黨政黨票有幫助的話，他很樂意。(記者戴永華／攝影)

台灣民眾黨可能把前立委黃國昌列為不分區立委排名第一，黃國昌今受訪時表示，尚未接獲任何訊息，不過黨主席柯文曾提過；如果把他列入，對極大化台灣民眾黨的政黨票有幫助的話，他很樂意。

黃國昌表示，他之前有跟柯文哲談過很多次，90%以上都是討論公共政策，對於列入不分區立委，柯也有跟他提過。

黃國昌表示，整體布局上2024年的目標，就是要讓三黨在國會裡面都不過半，以及支持柯文哲擔任總統，籌組聯合內閣；重要的是一個能夠街籌組跨越黨派用人唯才的聯合政府，柯文哲有這樣的視野及胸襟，率先提出這樣的主張，他非常認同。

他說，過去16年，不管是國民黨還是民進黨都曾全面執政，權力過度集中，16年來的苦果讓台灣人民感受非常深刻，過去8年民進黨在國會2次過半，盤點到現在，有太多他們曾經承諾過，卻沒有通過的法案。

黃國昌批評民進黨在今年又再度號召要綠營國會過半，他要請問民進黨「你們現在國會不是已經過半了嗎」？到目前為止，對自己過半的國會，8年期間為何還有這麼多跳票的法案，民進黨都沒有給台灣人民一個清楚的交代。

黃國昌說，目標是勝選，在選舉總統的策略上當然是首選支持柯文哲籌組聯合內閣，團結所有相同信念的力量，這是一致目標，柯承受非常大的壓力，但相信柯最後會選擇正確的道路，這一條道路上不是只有他一個人，邊還有非常多的夥伴及對台灣行政治充滿期待的人。

民進黨 柯文哲 國民黨

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