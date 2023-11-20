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相識30年 賴清德副手 從頭到尾只鎖定蕭美琴

記者丘采薇
民進黨總統參選人賴清德（右）宣布副手搭擋為蕭美琴（左）。（圖／取自賴清德臉書）
民進黨總統參選人賴清德（右）宣布副手搭擋為蕭美琴（左）。（圖／取自賴清德臉書）

民進黨總統參選人賴清德昨天宣布駐美代表蕭美琴任副手搭檔，「賴蕭配」已經傳了很長一段時間、並無意外，但當蕭美琴走進競選總部當下，仍可以感受民進黨上下散發出興奮之情，就連賴清德也形容自己心情「無比振奮」，顯示在「藍白合」搶走鎂光燈的此刻，民進黨需要一劑強心針。

賴清德最近被問到副手議題，雖沒正面承認，但答案都導向蕭美琴。他曾對外說副手名單有六位，但正式邀請的副手，可能從頭到尾只有蕭一位。賴昨也透露，他第一次向蕭提到副手議題，是在去年1月出訪宏都拉斯的旅程中。換句話說，「賴蕭配」已經準備了將近兩年。

「賴蕭配」成形之前，民進黨內有各種傳言，包括蕭美琴的疑慮，或賴清德可能找別人，但其實蕭一直是賴心中的第一人選，除了蕭的個人特質，更重要的原因是賴蕭有一定的熟悉度，因為相識30年，彼此溝通不必靠人傳話，蕭成為賴心中適合一起治理國家的夥伴。

雖然蕭美琴在點頭當副手之前，也曾經為難，但蕭的使命感強，民進黨人都預測蕭最後終究會回到台灣，不可能在民進黨關鍵一役缺席，只要黨有需要，勢必奮不顧身，就像過去曾到花蓮蹲點十年一樣。

2010年，當蕭美琴被時任黨主席蔡英文派到花蓮參與立委補選，許多人也認為蕭美琴的都會風格似乎與花蓮八竿子打不上，沒想到蕭願意去。蕭去花蓮之前，蔡英文曾問「要不要先做個民調」，但蕭說「既然要派人，就不要做民調了」，蕭的果決，讓黨內跌破眼鏡。

民進黨 賴清德 民調

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