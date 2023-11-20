我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴蕭配正式成軍 蕭美琴自比「戰貓」為國家奮不顧身

感恩購物季來了 紐約法拉盛梅西商城人氣熱

賴蕭配正式成軍 蕭美琴自比「戰貓」為國家奮不顧身

記者胡經周／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德（左）在台灣時間20日下午正式宣布由駐美代表蕭美琴（右）擔任副手。（記者胡經周／攝影）
民進黨總統參選人賴清德（左）在台灣時間20日下午正式宣布由駐美代表蕭美琴（右）擔任副手。（記者胡經周／攝影）

民進黨總統參選人賴清德今天下午正式宣布由駐美代表蕭美琴擔任副手，蕭美琴說，「我是蕭美琴，我回來了！挺台灣我責無旁貸！為了國家我會『撩』下去」(台語，意指「奮不顧身地努力做下去」)！

蕭美琴表示，過去這幾年，她在美國上架台灣，是蔡英文總統賦予她的任務，也是她認為自己的最佳戰鬥位置，她全力以赴，不敢懈怠，3年4個月的日子中，她和駐美代表處團隊，努力讓台美關係運作更加順暢，也盡力完成蔡英文和台灣人民交付的責任。

當賴清德邀請她擔任副手，她陷入長考，到底在這場選戰中，她要留在最熟悉的位置，還是要在新位置迎接更高難度的挑戰。

蕭美琴說，她常形容自己是「戰貓」，因為外交就如同貓的步伐，每一步都要小心翼翼，時而輕柔但也堅定，駐美期間她堅守立場，妥善處理議題，在艱難政治環境中將台美關係最大化，也讓其他理念相近國家更支持台灣的國際參與。

民進黨總統參選人賴清德在台灣時間20日下午正式宣布由駐美代表蕭美琴（圖）擔任副手...
民進黨總統參選人賴清德在台灣時間20日下午正式宣布由駐美代表蕭美琴（圖）擔任副手，蕭美琴表示，「挺台灣我責無旁貸！為了國家我會『撩』下去」。（記者胡經周／攝影）

最後蕭美琴表示，她上午向蔡英文總統及外交部長吳釗燮請辭駐美代表，全心投入選戰，她會帶著每一個崗位上的歷練，做更多，為台灣人民走更遠，謝謝台灣人民信任，願意託付她更沉重的責任，謝謝賴清德。

賴清德 蔡英文 民進黨

上一則

接見APEC台灣代表團 蔡英文：感謝張忠謀扮演關鍵重要角色

下一則

再與郭台銘見面 柯談「柯郭配」：郭台銘的Level已超越

延伸閱讀

蕭美琴已返台 輔選雙母雞「賴蕭配」明登記

蕭美琴已返台 輔選雙母雞「賴蕭配」明登記
上海台辦：賴清德上台 將有利大陸「加快統一」

上海台辦：賴清德上台 將有利大陸「加快統一」
賴清德宣布蕭美琴為競選搭擋「相信是最好的決定」

賴清德宣布蕭美琴為競選搭擋「相信是最好的決定」
台外交部證實：蕭美琴已請辭駐美代表

台外交部證實：蕭美琴已請辭駐美代表

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、污辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行。不管柯文哲最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。(記者張睿廷／攝影)

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

2023-11-19 10:07
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44
心中山線形公園冬季燈飾提供熱鬧節慶氛圍，是最好拍的網美朝聖地。（圖：北市觀光傳播局提供）

2024全球最佳城市 台北排名躍進 中山區名列全球最酷

2023-11-18 01:14
民眾黨總統參選人柯文哲答應藍白合之後，在內部會議哽咽落淚。（取材自柯文哲臉書）

解讀柯文哲的眼淚 游盈隆：他嚴重失算 已明白結果

2023-11-17 19:13

超人氣

更多 >
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進