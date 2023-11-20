賴蕭配正式成軍 蕭美琴自比「戰貓」為國家奮不顧身

民進黨總統參選人賴清德（左）在台灣時間20日下午正式宣布由駐美代表蕭美琴（右）擔任副手。（記者胡經周／攝影）

民進黨 總統參選人賴清德 今天下午正式宣布由駐美代表蕭美琴擔任副手，蕭美琴說，「我是蕭美琴，我回來了！挺台灣我責無旁貸！為了國家我會『撩』下去」(台語，意指「奮不顧身地努力做下去」)！

蕭美琴表示，過去這幾年，她在美國上架台灣，是蔡英文 總統賦予她的任務，也是她認為自己的最佳戰鬥位置，她全力以赴，不敢懈怠，3年4個月的日子中，她和駐美代表處團隊，努力讓台美關係運作更加順暢，也盡力完成蔡英文和台灣人民交付的責任。

當賴清德邀請她擔任副手，她陷入長考，到底在這場選戰中，她要留在最熟悉的位置，還是要在新位置迎接更高難度的挑戰。

蕭美琴說，她常形容自己是「戰貓」，因為外交就如同貓的步伐，每一步都要小心翼翼，時而輕柔但也堅定，駐美期間她堅守立場，妥善處理議題，在艱難政治環境中將台美關係最大化，也讓其他理念相近國家更支持台灣的國際參與。

民進黨總統參選人賴清德在台灣時間20日下午正式宣布由駐美代表蕭美琴（圖）擔任副手，蕭美琴表示，「挺台灣我責無旁貸！為了國家我會『撩』下去」。（記者胡經周／攝影）

最後蕭美琴表示，她上午向蔡英文總統及外交部長吳釗燮請辭駐美代表，全心投入選戰，她會帶著每一個崗位上的歷練，做更多，為台灣人民走更遠，謝謝台灣人民信任，願意託付她更沉重的責任，謝謝賴清德。