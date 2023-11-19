台作家、退將受中國招待被統戰 檢成功羈押3人

橋頭地院外觀。(本報系資料照)

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮等人，被控收受中國資金拉攏退役將領接受招待，宣傳統戰等政策，本月9日檢調搜索後，3人經檢方聲押獲得交保，橋檢不服提起抗告，經高雄高分院撤銷原裁定，發回橋頭地院更裁，今法院重開羈押庭，3人裁定羈押禁見。

檢方調查，祝姓、孫姓、劉姓等3人，涉有拉攏國軍退將加入統戰組織的「拉下線」行為，並以中方資金購入「伴手禮」，請選民、退將支持部分參選人。

橋檢本月9日指揮調查局國安站、高雄市調查處等單位搜索26處地點，約談20多名退將，複訊後依違反國安法、總統副總統選舉罷免 法、反滲透法等罪，向橋頭地院聲押祝康明、孫海濤、劉萬禮等3人。

橋院審理後，法官認為以交保及限制出境出海的方式，即可防範被告3人逃亡。至於勾串證人部分，因相關證人均已經調查，僅2名不在國內的證人尚未到案，認定無羈押必要，裁定3人以新台幣50萬至60萬元交保。

橋檢不服抗告，17日高雄高分院撤銷原裁定，發回橋院重審，今法院重開羈押庭，下午裁定祝康明、孫海濤、劉萬禮等3人羈押禁見。