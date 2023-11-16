坦言壓力大到失眠 柯文哲與競選幹部開會時潸然落淚

民眾黨總統參選人柯文哲。(記者林澔一／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲 在藍白協商退讓，導致黨內士氣低迷。柯文哲今天在一場競選幹部的線上會議中解釋退讓原委，並坦言這個決定壓力很大，昨晚甚至失眠 ；會議中柯文哲雖信心喊話，但一度哽咽、潸然淚下。

藍白合政黨協商昨天在前總統馬英九見證下達成共識，由民調 統計專家檢視評估11月7日至11月17日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。

不過，柯文哲事後坦言「被突襲」，並表示做決定前幕僚群事先都不知情；昨天藍白合協商共識出爐後，輔選幹部一片低氣壓，許多支持者更感到失望。

民眾黨原訂今天下午召開選舉決策委員會，但突然延期，改成柯文哲跟民眾黨的競選幹部舉行線上會議；線上會議成員包含民眾黨中央委員會、選舉決策委員會、組織部幹部、各縣市黨部主委，成員約100人。

據轉述，柯文哲在線上會議中解釋，他在中南部走動時看到許多人生活困苦、對時局感到徬徨，這對他造成很大壓力，而他也深諳民進黨繼續執政，經濟一定會不好，台灣更會陷入戰爭風險，因此體認到一定要政黨輪替，才做出藍白合決定。

與會者轉述，柯文哲坦言昨天做決定後根本沒睡好，晚上還失眠，但他想起支持者曾說過，「只要阿北不放棄，我們也不會放棄」；會議中柯文哲一度情緒上來，講到哽咽，眼淚撲簌簌落下。

與會者說，柯文哲在會中對競選幹部信心喊話，表示雖然這個決定壓力很大，但過去這段時間的民調其實都是他領先，並認為18日有信心會贏，選民不要灰心喪志，這一兩天還是要努力接民調電話。

有些與會者心疼柯文哲，也有人被柯文哲的談話感動，情不自禁就哭出來；也有人認為，幹部志工自己出錢出力，追隨柯文哲4年，並認為即便做這個決定，柯文哲也應走自己的路。