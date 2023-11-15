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「藍白合」誰正誰副都是國民黨執政 苗博雅諷柯文哲成棋子

記者洪子凱／台北即時報導
藍白舉行二度政黨協商，會後雙方達成共識共同發聲明，社民黨議員苗博雅從聲明中看起來不管誰正誰副，都是國民黨執政，諷刺柯文哲成為國民黨謀取一黨獨大一枚旗子。記者曾學仁／攝影
藍白舉行二度政黨協商，會後雙方達成共識共同發聲明，社民黨議員苗博雅從聲明中看起來不管誰正誰副，都是國民黨執政，諷刺柯文哲成為國民黨謀取一黨獨大一枚旗子。記者曾學仁／攝影

國民黨與民眾黨今天在前總統馬英九見證下，達成「藍白合」共識，會後統一聲明提到「部會原則上依立委席次分配」及「民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展」讓外界霧裡看花，社民黨議員苗博雅表示，從這兩點看起來「不管誰正誰副若勝選，都是國民黨執政」，諷刺柯變成國民黨謀取一黨獨大的棋子，「期待改革的選民，還有支持柯文哲的理由嗎？」

苗博雅說，聲明內容寫，「部會原則上依立委席次分配」就是內閣保證由國民黨組成，民眾黨總統參選人柯文哲的人只是點綴；「民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展」等於不管誰正誰副，都是國民黨主責執政，民眾黨負責監督制衡柯文哲。

苗博雅表示，柯文哲近期曾說他反對「下架民進黨」口號，是因為下架民進黨，難道要換國民黨上來貪污腐敗嗎，但今天卻談出這種結論，就算柯能當總統候選人，「也只是白色的包裝紙包著藍色的貪污腐敗，重新上架。」藍營目前掌握全台灣縣市議會擁有多數執政權，若藍白合勝選，由國民黨掌握中央執政，台灣將重返真正的國民黨一黨獨大時代。

苗博雅說，九年前太陽花運動捲動的政治能量，加上民進黨全力支持，把柯文哲從台大醫院地下室送進首都市府，也完成下架貪腐國民黨的政治改革目標，「九年後柯終究不幸成了貪腐國民黨謀取一黨獨大的棋子。」最終改變最多的，就是柯自己。

苗博雅質疑，當白色變成藍色，下架民進黨的口號其實是讓國民黨一黨獨大的遮羞布，「期待改革的選民，還有支持柯文哲的理由嗎？」

國民黨 柯文哲 民進黨

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