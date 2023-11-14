張忠謀啟程往美國參加APEC 將傳達蔡英文4項訊息

APEC台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀（前右）在妻子張淑芬（前左）陪同下，14日晚間率領代表團搭機啟程前往美國，參加APEC經濟領袖會議。（中央社）

APEC 台灣領袖代表、台積電 創辦人張忠謀今天搭機赴美，將參加APEC經濟領袖會議，他表示，將傳達台總統蔡英文 交代，包含台灣將致力促進區域和平、打造更具韌性供應鏈等訊息。

張忠謀在妻子張淑芬陪同下，晚間率領代表團搭機啟程前往美國，參加APEC經濟領袖會議，國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮到桃園國際機場送機，張忠謀出發前在國賓門發表行前談話。

張忠謀表示，亞太經濟合作會議（APEC）是個很重要的對話平台，蔡英文交代他要傳達4個訊息，第一，台灣致力於亞太區域的和平及繁榮；第二，台灣與夥伴大家一起努力，透過能源的轉型控制氣候；第三，台灣要與同伴合作建立更具韌性及彈性的供應鏈；第四，台灣也跟同伴合作一起減少區域裡的數位落差。

張忠謀說，他有這個榮幸，第7次代表領袖到APEC會議，他會很努力的把上述的訊息傳達給所有APEC會員。