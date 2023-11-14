我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

何處是「老」家？美長照開銷暴增 拖垮數百萬家庭

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

張忠謀啟程往美國參加APEC 將傳達蔡英文4項訊息

中央社桃園機場14日電
APEC台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀（前右）在妻子張淑芬（前左）陪同下，14日晚間率領代表團搭機啟程前往美國，參加APEC經濟領袖會議。（中央社）
APEC台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀（前右）在妻子張淑芬（前左）陪同下，14日晚間率領代表團搭機啟程前往美國，參加APEC經濟領袖會議。（中央社）

APEC台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀今天搭機赴美，將參加APEC經濟領袖會議，他表示，將傳達台總統蔡英文交代，包含台灣將致力促進區域和平、打造更具韌性供應鏈等訊息。

張忠謀在妻子張淑芬陪同下，晚間率領代表團搭機啟程前往美國，參加APEC經濟領袖會議，國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮到桃園國際機場送機，張忠謀出發前在國賓門發表行前談話。

張忠謀表示，亞太經濟合作會議（APEC）是個很重要的對話平台，蔡英文交代他要傳達4個訊息，第一，台灣致力於亞太區域的和平及繁榮；第二，台灣與夥伴大家一起努力，透過能源的轉型控制氣候；第三，台灣要與同伴合作建立更具韌性及彈性的供應鏈；第四，台灣也跟同伴合作一起減少區域裡的數位落差。

張忠謀說，他有這個榮幸，第7次代表領袖到APEC會議，他會很努力的把上述的訊息傳達給所有APEC會員。

2023年APEC將在舊金山舉行，台總統府於10月21日宣布，蔡英文敦請台積電創辦人張忠謀擔任經濟領袖會議（AELM）領袖代表，這是張忠謀第6度代表蔡英文、第7度代表台灣與會。

APEC台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀（左2）14日晚間搭機前往美國，他表示，...
APEC台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀（左2）14日晚間搭機前往美國，他表示，亞太經濟合作會議（APEC）是個很重要的對話平台，會努力將台總統蔡英文交代的4個訊息，傳達給所有APEC會員。（中央社）

APEC 蔡英文 台積電

上一則

民調／藍白二次政黨協商明登場 賴侯柯最新喜厭度曝光

下一則

不鬆口「賴蕭配」 賴清德：蕭美琴自知身負責任

延伸閱讀

國安會秘書長顧立雄：正安排張忠謀與拜登在APEC會晤

國安會秘書長顧立雄：正安排張忠謀與拜登在APEC會晤
張忠謀參加APEC峰會 台國安會爭取和拜登1對1會面

張忠謀參加APEC峰會 台國安會爭取和拜登1對1會面
不當總統後做什麼？ 蔡英文：唱歌跳舞可列選項

不當總統後做什麼？ 蔡英文：唱歌跳舞可列選項
張忠謀7度任APEC領袖代表 蔡英文交付4項任務

張忠謀7度任APEC領袖代表 蔡英文交付4項任務

熱門新聞

台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
紀念國民黨總理誕辰158周年暨慶祝建黨129周年，親民黨主席宋楚瑜（中）昨天前往國父紀念館向總理銅像獻花致敬。記者許正宏／攝影

宋批朱 8年搞這樣藍還要跟別人合 對得起國父嗎

2023-11-12 15:10
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46
台灣空軍樂山長程預警雷達，能360度監偵3600公里範圍。(圖/台國防部青年日報)

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

2023-11-09 08:49
民進黨組織部主任林正鴻被質疑白天抗中保台、晚上酒家坐台，10日請辭獲准。（圖：游智彬提供）

賴清德輔選大將穿黨服喝花酒 熱吻、摟妹舊照曝光閃辭

2023-11-11 01:29

超人氣

更多 >
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州
APEC直擊╱習近平下榻這裡？酒店圍白幕 場外有零星抗議

APEC直擊╱習近平下榻這裡？酒店圍白幕 場外有零星抗議
10號公路災難性大火 是有人故意縱火

10號公路災難性大火 是有人故意縱火

殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材

殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材