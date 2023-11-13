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APEC資深官員會議重申自貿區目標 未觸及CPTPP入會進展

記者張文馨／舊金山即時報導
台外交部國際組織司司長孫儉元。(記者張文馨／攝影)
台外交部國際組織司司長孫儉元。(記者張文馨／攝影)

亞太經合會（APEC）總結資深官員會議11月12日在舊金山落幕，台經濟部國貿署副署長李冠志表示，近年來全球面臨疫情衝擊，供應鏈結構轉變和地緣政治影響，APEC資深官員會議重申支持區域經濟整合，持續追求亞太自由貿易區（FTAAP）的目標。

APEC領袖在2006年宣告展開自由貿易區的工作，指示資深官員探討促進區域經濟整合的方式，其中包含以亞太自由貿易區為長期目標；APEC秘書處的政策研究單位，深入研究由日本主導的全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）和中國主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的執行狀況。

台灣和中國前年9月分別遞件申請加入CPTPP，除了爭取會員國支持外，目前正在等待組成專案小組審查。

李冠志表示，會中未觸及個案或著墨各自的努力，主要是21個會員體從不同角度，討論推動一個自貿區的想法，各方均認同應建立一個更高標準，更具前瞻，且能涵括新的貿易議題的整合目標，進一步帶動區域及全球貿易發展。

在技術合作方面，台外交部國際組織司司長孫儉元表示，今年會議通過由美國領導的三項倡議，包含加速採用雲端運算技術的APEC雲端轉型建議，促進包容性人力資源的底特律教育、訓練及就業領域的非拘束性原則及建議，以及防治犯罪和提升透明度的反貪腐主題領域架構。

孫儉元說，台灣爭取APEC基金補助共14項提案，主題橫跨婦女經濟賦權、數位媒體培力、中小企業低碳轉型、數位創新以及透過智慧科技優化醫療及漁業等。

APEC在11日和12日舉行資深官員總結會議，12日到15日部長年會登場，15日至17日是經濟領袖會議。

台經濟部國貿署副署長李冠志。(記者張文馨／攝影)
台經濟部國貿署副署長李冠志。(記者張文馨／攝影)

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