留學美國 台灣年增逾千人 研究生比率最高

國際教育交流協會（IIE）與美國國務院教育與文化事務局公布「2023國際教育交流門戶開放報告」，內容顯示台灣2022至2023學年度赴美國大專院校就讀的台灣留學生增加1347人，較去年成長6.6%，並指出台灣仍為美國第六大國際學生來源地。(圖／本報系資料照)

國際教育 交流協會（IIE）與美國國務院教育與文化事務局公布2023年國際教育交流門戶開放報告，台灣2022學年至2023學年度赴美國大專院校就讀的留學生 ，增加1347人，較去年成長6.6%，台灣仍為美國第六大國際學生來源地。

國際教育交流門戶開放報告每年由國際教育交流協會彙整，是一份國際學生在美國高教就讀、以及美國學生在海外大專院校留學的全面資料報告。

根據國際教育交流門戶開放報告，2022學年至2023學年度赴美國大專院校就讀的台灣留學生，總數從2萬487人成長至2萬1834人，相較去年成長6.6%。台灣自2015年至2023年以來，赴美留學人數年年成長，成長趨勢僅在2019年到2021年因新冠疫情影響中斷，台灣目前仍然是美國第六大國際學生來源地，占美國國際學生總數的2.1%。

2023年門戶開放報告指出，國際學生致力於赴美國學習，美國仍然是國際學生的全球首選求學目的地，迎來105萬7188名國際學生，較去年成長了11.5%。

報告表示，在美國求學的台灣學生中，最大比率45.7%攻讀研究所學位，這部分較前一學年增長10.8%，使台灣名列美國第五大國際研究生來源地。在美國的台灣留學生，27%攻讀大學學位。留美台灣學生超過23%，選擇專業實習（OPT ）課程，較上年度成長7.7%，使台灣名列美國OPT學生第四大來源地。留美台灣學生有將近4%就讀於非學位課程，較前一年顯著成長38%以上。