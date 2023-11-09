曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

近期南韓17個城市均傳出臭蟲疫情 ，民眾擔憂，韓國是國人旅遊常去的國家之一，台灣是否因此難以防治疫情。台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時，臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲在台灣已絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。建議返國民眾注意清潔衣物及行李箱，臭蟲最容易躲藏的床墊周圍，也可用吹風機、熨斗、殺蟲劑除蟲。

徐爾烈表示，台灣在1960年代，曾出現臭蟲疫情，後為防治瘧疾，國內大量噴灑殺蟲劑，1970年代開始，臭蟲已在台灣銷聲匿跡。1980年代起，全球各地的大都會 ，如紐約、巴黎、雪梨等五星旅館開始傳出臭蟲疫情復發，其中又以美國疫情較為嚴重。台灣則在近5年開始，臭蟲再度回歸，主要是民眾出國旅行時攜回。

「臭蟲耐餓又耐寒，很難殺死。」徐爾烈說，臭蟲容易附著在行李箱的衣物內，以及箱體本身的縫隙處，如提把旁凹槽、鑰匙孔等，民眾若在國外有被臭蟲叮咬經驗，回到家中建議立刻把衣物全放至洗衣機內以洗潔精清洗、烘乾，切勿掛在衣櫃中；行李空箱則可用大型塑膠袋包起來，對內噴灑含「第滅寧」成分的殺蟲劑後，將其綁緊，放置至少一個月，才能確保臭蟲均以死透。

另外，東南亞 國家臭蟲較為常見，徐爾烈建議，民眾家中若聘雇東南亞籍移工，應良性與其溝通、說明後，再為其行李實施消毒，否則移工照顧的長者，也可能因此被臭蟲叮咬。

徐爾烈說，臭蟲並非病媒蟲，不會傳染疾病，但遭臭蟲叮咬後，民眾容易搔癢不適，若將皮膚抓破後，容易導致感染，甚至引發蜂窩性組織炎。建議民眾，搔癢難止時，可適度塗抹止癢劑，若特別敏感者，可至皮膚科就醫，由醫師開立類固醇止癢劑。另外，也可透過冰敷方式止癢。

「臭蟲吃飽跑不遠，常留在床墊周圍。」徐爾烈說，懷疑家中有臭蟲的民眾，可以先檢查床墊，臭蟲以吸血為生，吸飽血後會排出血便，床墊周圍可看到血跡，循線就能發現「臭蟲窩」。此時則可用吹風機熱風將臭蟲熱死，也可用熨斗將其燙死，或用殺蟲劑噴灑。

「阿兵哥最怕臭蟲。」徐爾烈分享自己在金門服役的經驗，當時軍營中處處都是臭蟲，因臭蟲常會沿著蚊帳、牆角從天而降，有些老兵索性把床搬到寢室中間，避免被臭蟲叮咬；有人把床板搬到碉堡中潑灑汽油，希望藉此殺死臭蟲，竟不慎引起火災；也有同袍把白糖灑在床舖上，引來螞蟻、搬走臭蟲。

徐爾烈表示，臭蟲叮咬對團體生活影響重大，當時有鄰兵被叮咬，導致作惡夢，不僅在睡夢中大吼，部隊中喊了集合，也容易鬧脾氣不現身。