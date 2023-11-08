辦粉絲見面會 賴清德：只要有夢想 任何產業都能發光

辦粉絲見面會，賴清德表示，只要有夢想，任何產業都能發光。(民進黨提供)

民進黨 主席暨台灣總統參選人賴清德 今晚出席「賴桑與我粉絲見面會」，共有超過20位創作者出席，聚焦分享創作心得、毛小孩等議題。賴清德表示，能跟這七位「賴桑與我」畫師合作，完成一系列與Luke的故事，讓他非常感動。

賴桑與我粉絲見面會的現場，聚集了創作「賴桑與我」的七位畫師（小水熊庫瑪、元綺、工作日誌、諾米、消極男子、Kurt、Paparaya）以及其他超過15位網路上的繪師，各自帶來親筆繪製「賴桑與 Luke」的畫作一同共襄盛舉，賴清德也與現場繪師們合影留念。

主持人宜蘭在活動開始時，幽默提問現場參與的繪師們是「貓派」還是「狗派」。現場有養貓的「貓派」繪師開玩笑地分享到，因為平時大多與貓咪相處，有時候會不小心將Luke的動作繪成貓咪；亦有繪師分享在畫「賴桑與我」時，因為後來才得知Luke已經過世，因此改掉原本的畫風與內容，並刪掉Luke的陰影，成為這個系列結束前的小彩蛋。

賴清德在致詞時，首先感謝來到現場的所有繪師，帶來不同風格的繪畫作品。他表示，非常謝謝繪師們共同完成這九集的「賴桑與我」企劃，因為有了這個企劃，讓他更了解文化與藝術產業工作者的工作內容。他表示，這段時間能跟許多不同的圖文創作家們一起相處另他非常感動，代表台灣的社會進步且多元，只要有夢想，任何行業都能在台灣發光發熱。

賴清德指出，他是唯一完整提出國家政策藍圖的候選人，在一系列的國政藍圖中，其中就包含以「文化永續 世界台灣」為主軸的文化政策。賴清德表示，希望可以透過文化政策，讓台灣的文化能夠永續發展，他表示，科技就像翅膀，能夠將台灣帶到全世界，讓台灣佔有一席之地；而文化則是台灣的根，更是台灣的臉龐，讓世界能夠透過文化，認識真正的台灣，也讓世界了解台灣的獨特與美麗。