我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彈劾總統前奏曲？ 眾院傳喚拜登弟弟、兒子

連續第8天上漲 史指再創2年來最長連漲紀錄

辦粉絲見面會 賴清德：只要有夢想 任何產業都能發光

記者蔡晉宇／台北即時報導
辦粉絲見面會，賴清德表示，只要有夢想，任何產業都能發光。(民進黨提供)
辦粉絲見面會，賴清德表示，只要有夢想，任何產業都能發光。(民進黨提供)

民進黨主席暨台灣總統參選人賴清德今晚出席「賴桑與我粉絲見面會」，共有超過20位創作者出席，聚焦分享創作心得、毛小孩等議題。賴清德表示，能跟這七位「賴桑與我」畫師合作，完成一系列與Luke的故事，讓他非常感動。

賴桑與我粉絲見面會的現場，聚集了創作「賴桑與我」的七位畫師（小水熊庫瑪、元綺、工作日誌、諾米、消極男子、Kurt、Paparaya）以及其他超過15位網路上的繪師，各自帶來親筆繪製「賴桑與 Luke」的畫作一同共襄盛舉，賴清德也與現場繪師們合影留念。

主持人宜蘭在活動開始時，幽默提問現場參與的繪師們是「貓派」還是「狗派」。現場有養貓的「貓派」繪師開玩笑地分享到，因為平時大多與貓咪相處，有時候會不小心將Luke的動作繪成貓咪；亦有繪師分享在畫「賴桑與我」時，因為後來才得知Luke已經過世，因此改掉原本的畫風與內容，並刪掉Luke的陰影，成為這個系列結束前的小彩蛋。

賴清德在致詞時，首先感謝來到現場的所有繪師，帶來不同風格的繪畫作品。他表示，非常謝謝繪師們共同完成這九集的「賴桑與我」企劃，因為有了這個企劃，讓他更了解文化與藝術產業工作者的工作內容。他表示，這段時間能跟許多不同的圖文創作家們一起相處另他非常感動，代表台灣的社會進步且多元，只要有夢想，任何行業都能在台灣發光發熱。

賴清德指出，他是唯一完整提出國家政策藍圖的候選人，在一系列的國政藍圖中，其中就包含以「文化永續 世界台灣」為主軸的文化政策。賴清德表示，希望可以透過文化政策，讓台灣的文化能夠永續發展，他表示，科技就像翅膀，能夠將台灣帶到全世界，讓台灣佔有一席之地；而文化則是台灣的根，更是台灣的臉龐，讓世界能夠透過文化，認識真正的台灣，也讓世界了解台灣的獨特與美麗。

賴清德 民進黨

上一則

批賴清德造謠不負責任 徐春鶯：台灣獨立就放棄中國籍

下一則

新加坡總理李顯龍：除非被挑釁 中國並不樂於動武攻台

延伸閱讀

批賴清德造謠不負責任 徐春鶯：台灣獨立就放棄中國籍

批賴清德造謠不負責任 徐春鶯：台灣獨立就放棄中國籍
「助我打敗柯文哲」賴清德邀姚立明出掌競總

「助我打敗柯文哲」賴清德邀姚立明出掌競總
美麗島最新民調 有無郭台銘 侯友宜都領先柯文哲

美麗島最新民調 有無郭台銘 侯友宜都領先柯文哲
新聞評論／閣員打臉閣揆 非核破產的政權末期亂象

新聞評論／閣員打臉閣揆 非核破產的政權末期亂象

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

2023-11-03 02:29
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
甄珍(左)與兒子章立衡目前正在香港休養。(取材自臉書)

劉家昌爆「母幫兒召妓」 甄珍：汙衊 寡廉鮮恥

2023-11-02 15:06
國民黨台中市立委參選人廖偉翔（左一）表示，藍白若不合，國民黨若推出「侯韓配」仍有一戰之力。（取自廖偉翔臉書）

藍白合若破局？廖偉翔曝國民黨「這兩人」一組也能贏

2023-11-02 12:21

超人氣

更多 >
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「這是美國噩夢」北加2劫匪挖掘機打破防彈玻璃搶劫 店東損失7萬

「這是美國噩夢」北加2劫匪挖掘機打破防彈玻璃搶劫 店東損失7萬
以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡
「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計