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當選考慮在野閣揆？賴清德：好的人才 為什麼不呢？

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德接受網路節目「大雲時堂」專訪。圖／取自大雲時堂臉書
民進黨總統參選人賴清德接受網路節目「大雲時堂」專訪。圖／取自大雲時堂臉書

民進黨總統參選人賴清德接受網路節目「大雲時堂」專訪，今晚播出。主持人李四端問，未來執政會考慮行政院長或閣員有在野人士嗎？賴清德回，「好的人才，為什麼不呢」，他也說，他擔任台南市長時，就用人唯才，他從來沒有在問對方是哪一個黨派，只問是不是人才。

李四端問，為什麼這些民調當中，每次問到期不期待再次政黨輪替，或者「下架民進黨」這幾個字，始終是相當大的數字？

賴清德說，民調顯示民進黨的政黨支持度是三成多，國民黨大概兩成多、接近三成，民眾黨大概一成多、接近兩成，所以如果說要下架民進黨，大概就會有近六成左右，因為有些是不表態。但如果反而問要不要下架國民黨、贊不贊成國民黨執政，國民黨政黨支持度才兩成多，所以不贊成國民黨執政，應該就是七成多。如果問贊不贊成民眾黨執政，反對的人大概是八成左右，這是命題的關係。

賴清德表示，在野黨很厲害，說不希望民進黨繼續執政有六成多。但是不諱言，因為執政的確是有一些包袱，他當候選人，要繼續爭取國人的支持，一定是要開誠布公。

李四端也問，這次也要爭取國會過半，會不會民進黨造成一黨獨大？賴清德說，民主政治就是政黨政治，也是責任政治，所以一個健全的民主國家，一個政黨理應上在每一次競選的時候，推出好人選，提出好的國政藍圖，爭取國人的支持，當然要爭取獨力執政，這樣才有辦法落實理想。

賴清德也說，歐洲許多國家是多黨政治，因為沒有辦法單獨過半，在這種狀況下才組成聯合政府， 聯合政府倒閣非常容易，不穩定，社會混亂。聯合政府是在沒有過半的狀況之下，不得不採取的作為，而不是在選舉的時候，馬上就訴求就說要聯合政府。

李四端問，如果勝選，民進黨得到多數執政，對於在野黨的態度會是什麼？賴清德說，「我會團結他們，團結大家。」

賴清德說，台灣這個當下，面對國際的挑戰或是極權主義的威脅，一定要團結。有幾個面向一定要做到，第一就是國家的利益要擺在政黨的利益之前，政黨利益擺在個人利益之前，「我既然當總統，就沒有私人利益，也不應該為自己的政黨來著想，要謀的福利是全國人民的福利，是國家長遠的利益。」

賴清德說，在這種狀況之下，才有辦法號召在野黨支持，他也會發揮民主精神，落實民主治理，譬如開放政府，讓各方的意見都可以進到政府裡面來。

李四端隨後問，會考慮未來的行政院長或閣員有在野人士嗎？賴清德說，好的人才，為什麼不呢，他一直都期待這樣子。民進黨雖然執政，但是社會的人才比民進黨還要多，他這一次身為黨主席，立委的提名也不完全都是民進黨的黨員，就是希望能夠凝聚台灣更大的力量。

賴清德 民進黨 國民黨

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