我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯：若不讓傷兵離開加薩 雙重國籍者就不准走

紐約馬拉松5萬人參賽 衣索匹亞男選手打破大會紀錄

徐春鶯曝曾拒列民眾黨不分區 「從來沒有想過要從政」

記者林銘翰／台北即時報導
中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯今天舉行記者會，強調自己從未加入共產黨與共青團，並說請出動國家機器調查她，若查出她是共產黨員，她願意註銷台灣身份、驅逐出境。(記者余承翰／攝影)
中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯今天舉行記者會，強調自己從未加入共產黨與共青團，並說請出動國家機器調查她，若查出她是共產黨員，她願意註銷台灣身份、驅逐出境。(記者余承翰／攝影)

民眾黨傳出擬納入陸配徐春鶯進入不分區立委名單，徐春鶯今天受訪時說明，當初民眾黨要成立新住民委員會，因此請她前來擔任主委，不過未來可能會被列入不分區名單，因此自己當時拒絕；沒想到這次又被考慮，「也許他們認為我比較適合吧，所以我不會再次拒絕。」

徐春鶯下午在台北舉行記者會，她在受訪時表示，從政不是人生的目標，現在已經到了退休的年紀，其實沒有想要再從政，當初是民眾黨要成立新住民委員會，自己身為新住民當然很高興，不過她只是一個普通人，平常要上下班接孩子，回家還要煮飯買菜洗衣服，所以從來沒有想過要從政。

徐春鶯說明，民眾黨要成立新住民委員會，這是好事一件，後來經過評估考量，搞成這麼大的風波，但是自己服務新住民的心、愛台灣的心不會變，未來如果有機會進入立法院，當然有更好的機會為新住民服務，因為他們是需要被關心的族群。

徐春鶯強調，她已經在台灣生活超過30年，「我今天拿到中華民國的護照，我是中華民國的國人，一定遵守中華民國的憲法」，未來如果可以進入立法院，自己會遵守民眾黨的紀律，而且也會遵守中華民國的憲法。

另外，傳出徐春鶯是透過民眾黨前秘書長謝立功引薦，徐春鶯則表示，謝立功是移民署前署長，任內幫助新住民解決很多困難，但是自己不是透過謝立功引薦到民眾黨，而是在餐會碰到民眾黨主席柯文哲，當時沒有談到任何問題，相信對方也不會記得她。

徐春鶯坦言，自己應該不算透過海選進入不分區名單，當初是民眾黨要成立新住民委員會，未來有可能是不分區立委的候選人，自己當下就拒絕，她已經到了退休的年紀，如果曾經想要從政，十幾年前就可以去，現在只是把服務新住民當作公益跟做功德。

徐春鶯也說，柯文哲有提到兩岸一家親，自己也很認同，兩岸本來就是一家親，政治理念可以不同，但是不樣搞到打仗，受害的都是老百姓，「我不希望我們的孩子，還沒長大就不在了，我不希望兩岸有戰爭。」

不過，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡受訪時表示，徐春鶯算是廣義的海選，因為民眾黨從各界推薦名單，有些人是自薦，有些人是他薦，全部都是向社會各界徵才，希望能夠產出符合社會期待，同時為國舉才的名單。

中華民國 柯文哲 退休

上一則

賴清德：我當總統 兩岸發生戰爭機率最低

下一則

竹科精準醫療新創團參訪比利時 台灣技術引驚豔

延伸閱讀

指柯文哲才是最大主戰派 前藍委：要有走自己路的準備

指柯文哲才是最大主戰派 前藍委：要有走自己路的準備
接招？侯友宜「過站不等人」 柯文哲曬「在火車上」照

接招？侯友宜「過站不等人」 柯文哲曬「在火車上」照
藍白合僵局／藍15縣市長：走自己的路 柯：我沒那麼笨

藍白合僵局／藍15縣市長：走自己的路 柯：我沒那麼笨
藍白合僵局／管中閔：退步也能向前 連勝文：沒理由放棄合

藍白合僵局／管中閔：退步也能向前 連勝文：沒理由放棄合

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
哈瑪斯本月7日對以色列發動無預警奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。美聯社

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

2023-10-30 16:14
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

2023-11-03 02:29

超人氣

更多 >
立冬將至 龍年犯沖4生肖當心 把握時間拚轉運

立冬將至 龍年犯沖4生肖當心 把握時間拚轉運
中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎
醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯
身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡
克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」