徐春鶯曝曾拒列民眾黨不分區 「從來沒有想過要從政」

中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯今天舉行記者會，強調自己從未加入共產黨與共青團，並說請出動國家機器調查她，若查出她是共產黨員，她願意註銷台灣身份、驅逐出境。(記者余承翰／攝影)

民眾黨傳出擬納入陸配徐春鶯進入不分區立委名單，徐春鶯今天受訪時說明，當初民眾黨要成立新住民委員會，因此請她前來擔任主委，不過未來可能會被列入不分區名單，因此自己當時拒絕；沒想到這次又被考慮，「也許他們認為我比較適合吧，所以我不會再次拒絕。」

徐春鶯下午在台北舉行記者會，她在受訪時表示，從政不是人生的目標，現在已經到了退休 的年紀，其實沒有想要再從政，當初是民眾黨要成立新住民委員會，自己身為新住民當然很高興，不過她只是一個普通人，平常要上下班接孩子，回家還要煮飯買菜洗衣服，所以從來沒有想過要從政。

徐春鶯說明，民眾黨要成立新住民委員會，這是好事一件，後來經過評估考量，搞成這麼大的風波，但是自己服務新住民的心、愛台灣的心不會變，未來如果有機會進入立法院，當然有更好的機會為新住民服務，因為他們是需要被關心的族群。

徐春鶯強調，她已經在台灣生活超過30年，「我今天拿到中華民國 的護照，我是中華民國的國人，一定遵守中華民國的憲法」，未來如果可以進入立法院，自己會遵守民眾黨的紀律，而且也會遵守中華民國的憲法。

另外，傳出徐春鶯是透過民眾黨前秘書長謝立功引薦，徐春鶯則表示，謝立功是移民署前署長，任內幫助新住民解決很多困難，但是自己不是透過謝立功引薦到民眾黨，而是在餐會碰到民眾黨主席柯文哲 ，當時沒有談到任何問題，相信對方也不會記得她。

徐春鶯坦言，自己應該不算透過海選進入不分區名單，當初是民眾黨要成立新住民委員會，未來有可能是不分區立委的候選人，自己當下就拒絕，她已經到了退休的年紀，如果曾經想要從政，十幾年前就可以去，現在只是把服務新住民當作公益跟做功德。

徐春鶯也說，柯文哲有提到兩岸一家親，自己也很認同，兩岸本來就是一家親，政治理念可以不同，但是不樣搞到打仗，受害的都是老百姓，「我不希望我們的孩子，還沒長大就不在了，我不希望兩岸有戰爭。」

不過，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡受訪時表示，徐春鶯算是廣義的海選，因為民眾黨從各界推薦名單，有些人是自薦，有些人是他薦，全部都是向社會各界徵才，希望能夠產出符合社會期待，同時為國舉才的名單。