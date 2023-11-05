賴清德：我當總統 兩岸發生戰爭機率最低

民進黨總統參選人賴清德。(圖／賴清德競選辦公室提供)

民進黨 總統參選人賴清德 接受「風傳媒」網路節目「下班瀚你聊」專訪時表示，如果他當總統，「兩岸發生戰爭的機率是最低的」，因為他最有能力守護國家的安全；且中華民國 國號依舊在，國旗依舊隨風飄揚。

網路節目「下班瀚你聊」今天晚間播出賴清德專訪，對於外界關注副手人選，賴清德說，目前民進黨還沒討論到副總統人選，他心裡有好幾個非常理想人選，但仍需要跟黨內進一步討論做最後決定，駐美代表蕭美琴確實是其中之一，不過目前還沒跟她真正談過。

主持人詢問，若當選總統是否推動修憲改國號，以及國民黨稱賴清德若當總統、兩岸會打仗。賴清德回應，他若當選總統，中華民國國號依舊在，國旗依舊隨風飄揚，且他當總統，「兩岸發生戰爭的機率是最低的」，因為他最有能力守護國家的安全。

賴清德指出，國民黨與其他在野黨並不符合民主精神，實在沒什麼志氣，利用中國的武力威脅，來指責他會給台灣帶來危險，附和中國對台灣統戰口號。

賴清德強調，國家安全與兩岸和平，不是靠中國的善意，也不是向中國立下投名狀；不是接受一個中國原則、九二共識，放棄主權；不是接受以一個中國原則為前提，去簽訂服務貿易協定，也不是去簽訂以一個中國為原則的和平協定。

賴清德說，和平是要靠實力，跟民主陣營站在一起，共同發揮威懾力量；必須要把共產黨政權跟中國人民分開

，為了促進兩岸人民的福祉，只要維持對等尊嚴，「我領導的國家，樂於與中國進行交流合作」，台灣希望跟中國做朋友，不希望成為敵人；和平無價，戰爭沒有贏家，和平是他最重要使命，他未來擔任總統，一定會致力台灣安全、台海穩定與印太和平。

他強調，未來的情勢即便是波濤洶湧，會結合國人的力量，讓台灣這一艘船在穩健當中持續前進，這是他的使命。

對於藍白合議題，賴清德說，不管藍白合不合，他都有把握贏，他最適合帶領這個國家；「藍白合」不可能產生一加一大於二的效果，因為藍白有各種因素，導致一加一不等於二，更何況民進黨現在的作戰模式，就是做好一對一準備。

被問到支持度雖維持領先，卻出現緩降趨勢。賴清德認為，支持度跌落是因民進黨自身出問題，但他有信心未來支持度會重返4成、並更高，民進黨會坦然面對問題並改革，重拾民眾信心。

另外，賴清德也憶及2004年擔任立委時，曾因在馬路單行道上勸人不要逆向行駛，反遭3名年輕人圍打倒地的往事；他說，當時要求住在普通病房，因為擔心媒體報導後會讓母親擔憂，因為左眼視網膜真的出血，本來雙眼2.0的視力受到影響，但不至於在生活上有困難。

賴清德也難得談起家人，他說，兒子、兒媳和孫子一家確實已從美國返台，但兒子因工作關係又再度回美。

對於遭攻擊為「美國阿公」，賴清德說，選舉期間有諸多攻擊，但希望台灣社會能正視他、及許多家庭都有類似狀況，他的兒子去美國求學、就業與受訓，但未來仍會返台，很多人才到海外留學再返台，這對台灣的社會進步有幫助。