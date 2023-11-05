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指柯文哲才是最大主戰派 前藍委：要有走自己路的準備

記者鄭媁／台北即時報導
藍白合卡關，圖為國民黨主席朱立倫（左）和民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報系資料照片）
藍白合卡關，圖為國民黨主席朱立倫（左）和民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報系資料照片）

藍白合持續僵局。國民黨前立委陳學聖今天指出，黨主席朱立倫希望大家相忍，成全大局，藍白雙方不要受主戰派、破壞者影響；沒想到最強的主戰派，最大的破壞者，竟然是民眾黨總統參選人柯文哲本人。

陳學聖指出，國民黨提出的日本、德國整合模式，至少也有15個縣市長連署背書，是有龐大民意基礎的，民眾黨再不喜歡，總可討論一下，沒想到民眾黨從上到下殺氣騰騰，對朱立倫一番猛攻，尤其身為對談主帥的柯文哲，理應穩健，最起碼不出惡言，保留未來轉寰空間，沒想到他卻最酸，什麼「乞丐說」、「你當恁爸痟仔？」全出籠了。

陳學聖質疑，當民眾黨全黨都是鷹派時，誰還能相忍來成全大局？看國民黨昨天台北造勢，老中青三代同台，有老將，有新銳，有傳承，氣勢如虹，這就是一個大黨。大家都在問，面對柯文哲一人的民眾黨，國民黨還要讓到什麼時候？

陳學聖說，藍白合不僅不會吃掉民眾黨，透過聯合內閣，反是在成全、壯大民眾黨，為何民眾黨一直咄咄逼人，好似非要吞掉國民黨不可？尤其國民黨總統參選人侯友宜在藍白合大帽子底下，被柯文哲酸爆，壓著打，完全憋著，不能回嘴，真孬到極點。

陳學聖說，好歹侯友宜也曾高票擊敗過民進黨的蘇貞昌、林佳龍，給點尊敬，有那那麼困難嗎？他相信朱立倫會以唾面自乾的態度，繼續尋求藍白合的最大可能性，但面對柯文哲常常自己就是主戰派、破壞者的情況，藍營真要有走自己路的決心和準備了。

國民黨 柯文哲 侯友宜

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