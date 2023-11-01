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民眾黨稱侯友宜又端民主初選 侯辦回批無中生有

記者張睿廷／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）。圖／聯合報系資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）。圖／聯合報系資料照片

民眾黨副秘書長許甫指柯、侯、朱密會後，「一切又回到原點」，還說國民黨總統參選人侯友宜又端出民主初選。侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，許甫的說法與事實嚴重不符，再次顛倒黑白，侯辦除表達遺憾之外，有必要還原真相，並呼籲民眾黨如有藍白合作誠心，回應民意，就不要隨意放話，更別捏造事實，用字遣詞或語氣都無需刻意奚落。難道其實是民眾黨想讓一切回到原點，還是想畫下句點？

黃子哲表示，侯友宜昨天在與民眾黨總統參選人柯文哲談話時，一開始就重申進入政黨協商，即沒有全民調與民主初選，強調兩者皆已是過去式。而這是侯、柯兩人都清楚知道的事，但許甫卻說侯友宜昨天又提出民主初選，完全不是事實，反而許甫一直強調只採用全民調，才是真正回到原點。

黃子哲強調，許甫說侯友宜拒絕任何成為副手的比賽，這句話更是匪夷所思。侯友宜之前就說過，侯柯配、柯侯配都可以接受，但事實上是柯文哲一直堅持他們的方案，希望民眾黨不要一再對外放話，破壞合作氛圍。

黃子哲說，侯友宜受訪時強調，在過程當中都希望大家都能拿出新的方式，來面對政黨協商，尤其不要再去堅持舊有的方式，所以面對政黨協商，兩黨的主席都要去思考如何用新的方式，能夠共同往前推進，讓藍白合作能夠順利成功。

侯友宜 民調 柯文哲

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