柯文哲總統辯論擬問賴清德：美不支持 如何務實台獨？

民眾黨主席、總統參選人柯文哲（右二）表示，已經準備好總統辯論時要問民進黨總統參選人賴清德的題目，「美國明確不支持台獨，要如何務實推動台獨」？(記者陳敬丰／攝影)

台灣民眾黨主席、台灣總統參選人柯文哲 赴宜蘭，在全台最後一場廟口開講，表示選前總統辯論時要問副總統、民進黨總統參選人賴清德 的問題準備好了，包括如何在美國不支持台獨的情況下務實台獨？此外他會每天問候賴清德老家要不要拆、是否譴責綠委趙天麟 、深澳電廠為何轉彎？

柯文哲表示，台獨與反核是民進黨兩大神主牌，也都是意識形態的產物；以台獨為例，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格已經明確表態不支持台獨，賴清德自稱務實的台獨工作者，請問他要如何在美國不支持的情況下「務實台獨」？至於反核，政府為此揠苗助長強推光電，導致政商勾結。

柯文哲批評，民進黨擅長抹黑，這兩天猛打自己反對農保是歧視農民，其實他的意思是，與其出事只會補貼，不如將錢拿來輔導農民產業轉型。柯補充，綠營常說自己「厭女、仇女」，但他家裡一向是女性比男性兇，民眾黨也是女性比男性更厲害，被說仇女，實在很奇怪。

柯文哲說，民眾黨還在研議是否將陸配徐春鶯列不分區立委名單，就被大肆抹紅，說會危及國安，他倒想問問賴清德，被爆外遇中國女子的國防委員趙天麟豈不更危及國安？柯笑稱，民進黨一向擅長雙標，別說趙天麟，他就問一句，賴清德老家的違建到底拆不拆？

柯文哲表示，賴清德不拆老家、不譴責趙天麟，他每次廟口開講就問候一次；不只如此，賴2018年行政院長任內，為了幫助競選新北市長的蘇貞昌，大轉彎停建深澳發電廠，敢不敢公開說沒和自己討論過？柯文哲說，賴清德一天不回答這些問題，他每天問候。