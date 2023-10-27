高市議員黃捷將接棒趙天麟參選立委 在地議員力挺

民進黨高雄市議員黃捷今下午赴「全國最深藍」大新店選區輔選同黨立委參選人曾柏瑜，媒體聯訪結束後開始掃街。圖／曾柏瑜提供

民進黨 高市立委趙天麟 退選後，民進黨高高屏提名小組今天開會獲初步共識，建議提名黨籍高市議員黃捷參選。黃捷預計明天對外說明。在地議員黃文益表示，會竭盡所能全力輔選。

趙天麟放棄競選連任高市第6選區立委，民進黨高高屏提名小組今天開會獲致初步共識，建議提名高雄市議員黃捷參選，預計提報11月1日中執會通過後徵召。

黃捷明天上午將到新北市淡水區為民進黨立委參選人何博文助選，下午則在台北市議會前參加台灣同志 大遊行，屆時也將針對獲得提名一事，公開對外說明。

民進黨高市議員黃文益今天在臉書（Facebook）發文表示，黃捷接下第6選區立委參選人的重責大任，相信一定能發揮即戰力，贏得勝選。而他身為民進黨員，也是在地市議員，必竭盡所能，全力輔選，協助守住國會最關鍵的1席立委。

民進黨高市議員郭建盟說，主要目標是要守住第6選區立委席次，並為總統大選帶來加乘效果，如果推出的人選可以做到這些目標，那大家都必須支持。

民進黨2024大選提名策略小組的高高屏地區成員，包括高雄市長陳其邁、民進黨秘書長許立明、立委王定宇今天開會，獲致初步共識。