我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

高市議員黃捷將接棒趙天麟參選立委 在地議員力挺

中央社高雄27日電
民進黨高雄市議員黃捷今下午赴「全國最深藍」大新店選區輔選同黨立委參選人曾柏瑜，媒體聯訪結束後開始掃街。圖／曾柏瑜提供
民進黨高雄市議員黃捷今下午赴「全國最深藍」大新店選區輔選同黨立委參選人曾柏瑜，媒體聯訪結束後開始掃街。圖／曾柏瑜提供

民進黨高市立委趙天麟退選後，民進黨高高屏提名小組今天開會獲初步共識，建議提名黨籍高市議員黃捷參選。黃捷預計明天對外說明。在地議員黃文益表示，會竭盡所能全力輔選。

趙天麟放棄競選連任高市第6選區立委，民進黨高高屏提名小組今天開會獲致初步共識，建議提名高雄市議員黃捷參選，預計提報11月1日中執會通過後徵召。

黃捷明天上午將到新北市淡水區為民進黨立委參選人何博文助選，下午則在台北市議會前參加台灣同志大遊行，屆時也將針對獲得提名一事，公開對外說明。

民進黨高市議員黃文益今天在臉書（Facebook）發文表示，黃捷接下第6選區立委參選人的重責大任，相信一定能發揮即戰力，贏得勝選。而他身為民進黨員，也是在地市議員，必竭盡所能，全力輔選，協助守住國會最關鍵的1席立委。

民進黨高市議員郭建盟說，主要目標是要守住第6選區立委席次，並為總統大選帶來加乘效果，如果推出的人選可以做到這些目標，那大家都必須支持。

民進黨2024大選提名策略小組的高高屏地區成員，包括高雄市長陳其邁、民進黨秘書長許立明、立委王定宇今天開會，獲致初步共識。

黨內人士表示，考量國會重要、高雄發展、重視年輕世代，高高屏提名策略小組聆聽各方建議，充分討論評估後，一致認為黃捷是最適當人選，將向中央提名策略小組及中執會建議提名黃捷。

民進黨高雄市議員黃捷今下午赴「全國最深藍」大新店選區輔選同黨立委參選人曾柏瑜。圖...
民進黨高雄市議員黃捷今下午赴「全國最深藍」大新店選區輔選同黨立委參選人曾柏瑜。圖／曾柏瑜提供

民進黨 趙天麟 同志

上一則

郭台銘：為續命而彼此算計 終讓人們對民主失望

下一則

郭台銘是馬雲事件重演？還是陷入了美中角力？

延伸閱讀

新聞評論／趙天麟外遇案惡劣操作 綠道德之賊

新聞評論／趙天麟外遇案惡劣操作 綠道德之賊
趙天麟婚外情涉國安？ 高檢分案調查

趙天麟婚外情涉國安？ 高檢分案調查
立委參選人摟妹討內褲 林國慶 「深感歉意」

立委參選人摟妹討內褲 林國慶 「深感歉意」
趙天麟外遇女子是中共統戰機構的人？國安局：正了解中

趙天麟外遇女子是中共統戰機構的人？國安局：正了解中

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」(取自趙少康臉書)

為教訓郭董介入大選？趙少康：老共小心適得其反

2023-10-23 09:49
富士康集團中國多家企業經傳遭稅務稽查及用地情況現場調查。（路透）

郭台銘投入台總統大選之際 富士康在中多地企業傳遭查稅

2023-10-21 22:00
民進黨立委趙天麟與女性友人多幀親暱照片外流，疑涉婚外情，愛家形象崩壞。（記者卜敏正／攝影）

綠委趙天麟疑涉婚外情 與女性親暱照外流 愛家形象崩壞

2023-10-23 20:18
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者杜建重／攝影）

最新民調：郭台銘若參選到底 柯文哲、侯友宜民調幾打平

2023-10-23 02:40

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人