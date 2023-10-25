連署最後衝刺 郭台銘喊話：團結能跨越一切危機

距離2024總統大選連署截止倒數，鴻海創辦人郭台銘今天繼續喊話爭取民眾連署支持。圖／取自郭台銘臉書

距離2024總統大選連署截止倒數，鴻海創辦人郭台銘 今天繼續喊話，他的責任就是出來解決問題，不斷拋出政策，更希望讓大家看到，只要秉持企業家治國的精神，政治可以很有條理；只要大家團結，就能跨越一切危機，「連署最後衝刺，期望改變國家的各位，一起簽名挺台銘！」

郭台銘在臉書 指出，只靠著民意支持，他們在連署展開至今僅一個月出頭，不只成功跨越門檻，連署書更不斷增加當中；對於全台民眾的支持，只有感激再感激，他很清楚，每一張連署書，都象徵一份改變的期望，以及自己承擔著什麼樣的責任——台灣再不改變，危機就在眼前。

郭台銘說，歷經數次政黨輪替，社會雖然緩步向前邁進，但速度卻遠遠追不上時代挑戰。AI浪潮即將改變人類的工作方式，面對科技突破帶來的耗能提升，台灣的能源體質卻令人憂心。少子化、高齡化愈來愈嚴重，長照推動卻慢如牛步，更別提民進黨政府疊床架屋的「少子化辦公室」，完全沒有作用。

郭台銘提到，交通事故頻傳，和樂家庭在一夕之間破碎，台灣被外媒封為「行人地獄」，政府措施卻只有治標不治本的「路口安全大執法」。前些日子國道又再傳車禍，究竟要到什麼時候，政府才願意守護人民「行的安全」？

郭台銘也說，低薪、高房價成為年輕人頭上的烏雲。人力銀行統計，39歲以下平均存款竟然只有12.4萬元，因為勞動成果都被房租吃掉。如果有天空可以翱翔，誰會願意在人生最好的年華，當起「全拋」世代？是政府的失責，讓年輕人被迫「躺平」。

郭台銘說，投票 倒數80天，請大家思考，你想活在什麼樣的未來？年老時想活在什麼樣的環境？你想讓孩子生活在什麼樣的台灣？如果相信台灣能夠改變，請前往連署站，簽名挺台銘，一起為台灣帶來改變，改變將帶來希望。