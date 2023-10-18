台積電待十年吃不消…老鳥1原因「想求去」 網勸三思

一位輪班作業員表示，自己在台積電工作十年，近期被醫生告知「身體吃不消」萌生離開的念頭，卻不知道「下山後」該怎麼辦，故發文詢問網友。（本報資料照片）

不少人嚮往「護國神山」的高薪待遇，但也有許多過來人無法承受身心上的壓力，選擇離開台積電 。一位輪班作業員便表示，自己在台積電工作十年，近期被醫生告知「身體吃不消」萌生離開的念頭，卻不知道「下山後」該怎麼辦，故發文詢問網友。貼文一出引起熱議，有人考慮現實層面，用「這原因」勸退原PO，也有許多暖心留言湧入鼓勵。

一位女網友Dcard上發文表示，自己高職畢業後待過傳產，25歲時輾轉進入台積電上班，沒想到一做就是十年；十年如一日，現在34歲的原PO已習慣輪班作業員的工作，她自認只想要一份穩定的收入，但上個月做健康檢查卻被告知肝指數過高，醫生建議她儘快換一份固定班的工作，否則「再操下去真的會生病」。

聽了醫師的建議，原PO也開始猶豫是否該轉換跑道，她表示自己外文能力不錯，在補習班學了半年法文之外，還自學了日文、韓文；不過也因為在台積電的生活過於穩定，讓她對外面的求職情況一竅不通，「我想好好彌補我的肝，但是下山之後呢？」

貼文曝光後引起一陣討論，網友紛紛指出，「山上」和外面的薪資差距很大，要原PO三思，「下山之後薪水可以接受嗎？差很多喔」、「我是建議不要下山，薪水你無法接受，相信我，除非壽命剩六個月，否則繼續撐」、「既然在台積都已經熬出頭了就不要想下山，除非自己找到有錢人」、「十年欸，年薪破百萬了吧，離開後你是要去哪找破百萬的工作？」、「外面工作，年薪有沒有50都不知道…自己斟酌吧」。

不過也有不少人暖心鼓勵，表示「建議可去製作神山生產設備公司上班，哪怕只是普通的技術員 ，對於那些公司而言也是能提升自家設備的顧問角色，薪水不會太差」、「命比較重要，下山！反正以前也存不少錢了，現在薪水低一點也活得下去吧」、「外文專長的話可以考慮外商公司，蠻多不錯的工作都有外文能力的要求」、「光是外語我就覺得你很強了，下山後先給自己時間沈澱一陣子吧」、「後悔頂多是薪水不如預期，錢真的再賺就有，身體沒了就沒了」。

更有網友提醒原PO大學文憑的重要性，若有閒暇時間，可以考慮補學歷，「學很多外語是滿厲害的，不過沒大學文憑是硬傷」、「善用妳的語文能力，有空檔讀夜校補學歷，妳可以翻轉自己的人生的」、「補學歷，唯一解，不然不要離職」、「現在技術員幾乎都是大學以上了，如果將來你想回鍋，卻只有高職學歷可能很難」。