侯辦嗆要為藍白無法合作負責 柯文哲：不能贏有什麼用
藍白陣營整合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲今天說，合作要贏才有用，不能贏有什麼用，國民黨在想如何贏過柯文哲，大家都心裡都有數，現在連合作都不容易贏過對手，大家本來都希望三黨不過半，不要搞到讓民進黨在立法院過半，這個機會很大。
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲今天表示，民眾黨現在刻意找各種理由拖延會談時間，企圖讓「開放式民主初選」因時間緊迫無法進行，如果完全排除侯方提案，沒有任何折衷方案，實在難以接受，民眾黨必須為藍白無法合作負起責任。
柯文哲下午出席台灣永續金獎表揚典禮，他在會前受訪時表示，先決定戰略，再決定戰術，最後再決定戰鬥，民眾黨在想的是贏得這場選舉，如何贏過民進黨總統參選人賴清德，但是國民黨在想的是如何贏過柯文哲，其實大家都心裡有數。
柯文哲認為，現在要團結一切可以團結的力量，國民黨只是在弄一套比賽規則，想辦法要贏過柯文哲，但是大家要誠實地面對問題，到底要怎麼樣組織團隊才會贏，「合作就是要能夠贏，合作又輸掉要幹嘛。」
柯文哲提及，今天是鴻海集團創辦人郭台銘的生日，自己送了一盆蘭花，上面寫生日快樂，郭台銘方面相對簡單，反觀國民黨比較複雜，「有時候（侯辦執行長）金溥聰講一講，侯辦又出來否認」，如果要直接跟侯友宜談，其實也不是不可以，他回去再考慮看看。
柯文哲說明，民眾黨已經提出兩套民調版本，分別參考國民黨跟民進黨的作法，國民黨用民調把郭台銘幹掉，2016年也是用民調決定總統候選人，怎麼到這次突然不要了，這個很好笑，大家心裡都有數，合作要能夠贏才有用，如果合作不能贏有什麼用。
柯文哲說，現在國民黨的區域立委，很多人應該都很焦慮，合作有各種層面，區域立委就可以先談，「不要說都不允許柯文哲去助選」，對於那些小雞來講，當然希望都可以贏，大家本來希望立法院三黨不過半，不要搞到讓民進黨在國會單獨過半，這個機會很大。
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