侯辦嗆要為藍白無法合作負責 柯文哲：不能贏有什麼用

民眾黨總統參選人柯文哲下午出席中華民國三三企業交流會十月份例會演講。記者蘇健忠／攝影

藍白陣營整合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲 今天說，合作要贏才有用，不能贏有什麼用，國民黨 在想如何贏過柯文哲，大家都心裡都有數，現在連合作都不容易贏過對手，大家本來都希望三黨不過半，不要搞到讓民進黨 在立法院過半，這個機會很大。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲今天表示，民眾黨現在刻意找各種理由拖延會談時間，企圖讓「開放式民主初選」因時間緊迫無法進行，如果完全排除侯方提案，沒有任何折衷方案，實在難以接受，民眾黨必須為藍白無法合作負起責任。

柯文哲下午出席台灣永續金獎表揚典禮，他在會前受訪時表示，先決定戰略，再決定戰術，最後再決定戰鬥，民眾黨在想的是贏得這場選舉，如何贏過民進黨總統參選人賴清德，但是國民黨在想的是如何贏過柯文哲，其實大家都心裡有數。

柯文哲認為，現在要團結一切可以團結的力量，國民黨只是在弄一套比賽規則，想辦法要贏過柯文哲，但是大家要誠實地面對問題，到底要怎麼樣組織團隊才會贏，「合作就是要能夠贏，合作又輸掉要幹嘛。」

柯文哲提及，今天是鴻海集團創辦人郭台銘的生日，自己送了一盆蘭花，上面寫生日快樂，郭台銘方面相對簡單，反觀國民黨比較複雜，「有時候（侯辦執行長）金溥聰講一講，侯辦又出來否認」，如果要直接跟侯友宜談，其實也不是不可以，他回去再考慮看看。

柯文哲說明，民眾黨已經提出兩套民調版本，分別參考國民黨跟民進黨的作法，國民黨用民調把郭台銘幹掉，2016年也是用民調決定總統候選人，怎麼到這次突然不要了，這個很好笑，大家心裡都有數，合作要能夠贏才有用，如果合作不能贏有什麼用。

柯文哲說，現在國民黨的區域立委，很多人應該都很焦慮，合作有各種層面，區域立委就可以先談，「不要說都不允許柯文哲去助選」，對於那些小雞來講，當然希望都可以贏，大家本來希望立法院三黨不過半，不要搞到讓民進黨在國會單獨過半，這個機會很大。