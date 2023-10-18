我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登稱看過國防部資料 指向以色列未涉加薩醫院爆炸

一洲焦點／拜登抵以色列 哈瑪斯謊言被破、眾議長難產

侯辦嗆要為藍白無法合作負責 柯文哲：不能贏有什麼用

記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲下午出席中華民國三三企業交流會十月份例會演講。記者蘇健忠／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲下午出席中華民國三三企業交流會十月份例會演講。記者蘇健忠／攝影

藍白陣營整合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲今天說，合作要贏才有用，不能贏有什麼用，國民黨在想如何贏過柯文哲，大家都心裡都有數，現在連合作都不容易贏過對手，大家本來都希望三黨不過半，不要搞到讓民進黨在立法院過半，這個機會很大。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲今天表示，民眾黨現在刻意找各種理由拖延會談時間，企圖讓「開放式民主初選」因時間緊迫無法進行，如果完全排除侯方提案，沒有任何折衷方案，實在難以接受，民眾黨必須為藍白無法合作負起責任。

柯文哲下午出席台灣永續金獎表揚典禮，他在會前受訪時表示，先決定戰略，再決定戰術，最後再決定戰鬥，民眾黨在想的是贏得這場選舉，如何贏過民進黨總統參選人賴清德，但是國民黨在想的是如何贏過柯文哲，其實大家都心裡有數。

柯文哲認為，現在要團結一切可以團結的力量，國民黨只是在弄一套比賽規則，想辦法要贏過柯文哲，但是大家要誠實地面對問題，到底要怎麼樣組織團隊才會贏，「合作就是要能夠贏，合作又輸掉要幹嘛。」

柯文哲提及，今天是鴻海集團創辦人郭台銘的生日，自己送了一盆蘭花，上面寫生日快樂，郭台銘方面相對簡單，反觀國民黨比較複雜，「有時候（侯辦執行長）金溥聰講一講，侯辦又出來否認」，如果要直接跟侯友宜談，其實也不是不可以，他回去再考慮看看。

柯文哲說明，民眾黨已經提出兩套民調版本，分別參考國民黨跟民進黨的作法，國民黨用民調把郭台銘幹掉，2016年也是用民調決定總統候選人，怎麼到這次突然不要了，這個很好笑，大家心裡都有數，合作要能夠贏才有用，如果合作不能贏有什麼用。

柯文哲說，現在國民黨的區域立委，很多人應該都很焦慮，合作有各種層面，區域立委就可以先談，「不要說都不允許柯文哲去助選」，對於那些小雞來講，當然希望都可以贏，大家本來希望立法院三黨不過半，不要搞到讓民進黨在國會單獨過半，這個機會很大。

柯文哲 國民黨 民進黨

上一則

滯台近4年...向心夫妻18日飛香港 律師代領「單次出境證」1分鐘快閃

延伸閱讀

侯營「民主初選」槓上柯營「全民調」 藍白合瀕臨破局

侯營「民主初選」槓上柯營「全民調」 藍白合瀕臨破局
新聞評論／柯文哲想「當正的」 先答如何組政府

新聞評論／柯文哲想「當正的」 先答如何組政府
藍白合／柯辦拋2版民調方式 題目納郭台銘

藍白合／柯辦拋2版民調方式 題目納郭台銘
2023遠見高峰會／侯友宜喊話柯文哲：先利中華民國再利己

2023遠見高峰會／侯友宜喊話柯文哲：先利中華民國再利己

熱門新聞

為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
「藍白合」會前會14日舉行，「美麗島電子報」公布最新民調，在三腳督情勢下，民進黨總統參選人賴清德支持率37.8%、國民黨侯友宜22.4%排第二、民眾黨柯文哲20.8%第三。（本報資料照片）

藍白合會前最新民調 侯友宜逆轉勝柯文哲 賴清德37.8%

2023-10-15 02:29
張男1天內3度爬窗闖進前女友家，還餵藥利用她昏睡時硬上得逞。示意圖。（取材自ingimage）

前男友三度爬窗闖進家 餵藥迷昏她硬上還傳給現任男友看

2023-10-17 23:29

超人氣

更多 >
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查
加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了
以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因
迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」