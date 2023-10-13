賴清德：民進黨國會過半 讓台灣更安全
民進黨總統參選人賴清德今天出席在台北市大安區舉辦的團結信賴聯合晚會，除替總統選戰拉票，也呼籲選民力挺民進黨推薦的年輕戰將進入國會，力拚國會過半，讓台灣更安全。
民進黨立委參選人王閔生、社會民主黨立委參選人苗博雅今天在台北市大安區舉辦團結信賴聯合晚會，包含賴清德、前民進黨主席卓榮泰、民進黨立委參選人吳沛憶、僑委會副委員長阮昭雄等人到場力挺；賴清德進場與離場時受到支持者夾道歡迎，合照、握手來者不拒。
賴清德致詞時表示，長期從事民主運動的人都知道，金華國中是台灣推動民主的聖地，包含民進黨創黨後首場全國說明會、民主前輩鄭南榕高喊「我是鄭南榕，我主張台灣獨立」，以及廢除刑法100條晚會，都是在金華國中發生。
他說，民進黨創黨後的首場全國說明會，當時還沒解嚴，但是現場超過2萬人，可看出台灣民眾追求民主的決心，也向國際展現台灣不放棄追求民主的心情。
賴清德說，民主能走到這步並不容易，王閔生、吳沛憶與苗博雅等年輕人參政，必須記得前輩的奮鬥歷程。
賴清德表示，當年大家追求推翻專制獨裁的國民黨，努力將年輕戰將送進國會，如今，台灣面臨來自中國併吞的壓力；他希望選民有著歷史的決心與心情，將民進黨推薦的年輕有為戰將、台灣生力軍，源源不絕送進國會，為台灣守住民主與和平。
賴清德說，希望民眾在總統選戰，支持民進黨推出的參選人，立委選戰部分，無論是台北市大安、文山、中正萬華選區，都是選戰關鍵，也是民進黨仍要很努力耕耘的地方；他希望支持者幫忙拉票，只要多一票，民進黨國會就多一分過半機會，台灣也能更安全。
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