賴清德：民進黨國會過半 讓台灣更安全

民進黨總統參選人賴清德（中，綠衣者）13日在金華國中活動中心出席團結信賴聯合晚會，離場時與支持者擊掌致意。中央社

民進黨 總統參選人賴清德 今天出席在台北市大安區舉辦的團結信賴聯合晚會，除替總統選戰拉票，也呼籲選民力挺民進黨推薦的年輕戰將進入國會，力拚國會過半，讓台灣更安全。

民進黨立委參選人王閔生、社會民主黨 立委參選人苗博雅今天在台北市大安區舉辦團結信賴聯合晚會，包含賴清德、前民進黨主席卓榮泰、民進黨立委參選人吳沛憶、僑委會副委員長阮昭雄等人到場力挺；賴清德進場與離場時受到支持者夾道歡迎，合照、握手來者不拒。

賴清德致詞時表示，長期從事民主運動的人都知道，金華國中是台灣推動民主的聖地，包含民進黨創黨後首場全國說明會、民主前輩鄭南榕高喊「我是鄭南榕，我主張台灣獨立」，以及廢除刑法100條晚會，都是在金華國中發生。

他說，民進黨創黨後的首場全國說明會，當時還沒解嚴，但是現場超過2萬人，可看出台灣民眾追求民主的決心，也向國際展現台灣不放棄追求民主的心情。

賴清德說，民主能走到這步並不容易，王閔生、吳沛憶與苗博雅等年輕人參政，必須記得前輩的奮鬥歷程。

賴清德表示，當年大家追求推翻專制獨裁的國民黨，努力將年輕戰將送進國會，如今，台灣面臨來自中國併吞的壓力；他希望選民有著歷史的決心與心情，將民進黨推薦的年輕有為戰將、台灣生力軍，源源不絕送進國會，為台灣守住民主與和平。

賴清德說，希望民眾在總統選戰，支持民進黨推出的參選人，立委選戰部分，無論是台北市大安、文山、中正萬華選區，都是選戰關鍵，也是民進黨仍要很努力耕耘的地方；他希望支持者幫忙拉票，只要多一票，民進黨國會就多一分過半機會，台灣也能更安全。