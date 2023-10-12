柯文哲胞妹柯美蘭無黨籍參戰竹市立委 3對手回應了

時代力量立委邱顯智參選新竹市區域立委。本報資料照

民眾黨主席柯文哲 胞妹柯美蘭今天宣布「將獨立參選新竹市立委」，不披民眾黨戰袍。柯美蘭3名對手國民黨立委鄭正鈐、民進黨 參選人林志潔、時力立委邱顯智今都說會繼續努力，爭取更多市民認同，邱顯智也認為柯美蘭似乎刻意切割新竹民眾黨，仍應說清楚對於市長高虹安涉貪態度為何？

鄭正鈐爭取立委連任，他強調自己就任立委以來不但致力為人民發聲，更以實際行動回應人民的需求，包括反萊豬和核食進口，同時也為竹市建設爭取中央補助53.5億元，日前關埔空橋的建置經費，也成功爭取竹科管理局1.19億元專案補助。

「只要符合參選資格，有意願的都可出來參選。」鄭正鈐說，參選人都可以提出政見爭取支持，這就是台灣民主可貴之處。面對新竹市「四腳督」選戰，他強調自己會持續按照既有步調，以政績及政見爭取市民的認同與支持，盡最大的努力贏得勝選。

民進黨提名的陽明交大特聘教授林志潔回應，憲法保障每一位人民的參政權，柯醫師要用什麼樣的身分參政，都應該予以尊重。不過，民眾黨主席柯文哲對於妹妹柯美蘭參選的說法一而再、再而三改變，之前曾說柯醫師選就等於是他選，後來又說太辛苦、選戰太複雜，希望妹妹不要選，今天又決定要無黨籍參選。

林志潔認為，柯美蘭有沒有掛黨籍，應只是名義上的宣稱，她不便揣測為何會用無黨籍參選，因為這是別人家的家務事。但當然坊間有不同的聲音，比如說是不是為了切割市長高虹安的案件，或為表示不要家天下，但不論如何這都是柯美蘭醫師個人決定。

林志潔表示，在民主政治裡面，她尊重對手的選擇。並提到副總統賴清德 曾說過在整個選舉中，最後的勝利不應該取決於對手的分裂，自己會繼續做好本分，盡最大的努力來爭取新竹選民的認同。

時代力量立法委員邱顯智表示，尊重每個人參選的權利，有更多的選擇都是新竹市民的福氣。

但邱顯智也話鋒一轉表示，不管柯美蘭有沒有掛民眾黨，都是民眾黨在輔選，看來有一種刻意切割新竹民眾黨的感覺，但新竹市民仍然會有疑問，柯醫師對於高虹安市長涉貪的態度為何，這是民眾黨、柯醫師都必須說清楚的。