台北捷運驚見噁男「露勃起下體」靠近女高中生 還想偷拍

台北捷運文湖線日前有民眾在車廂內遇到「露鳥俠」。圖為文湖線示意圖，非新聞當事人事時地物。（本報資料照片）

台北捷運 驚見「露鳥俠」，有對母女日前搭乘捷運文湖線時，發現有名男子在人尖峰時段，用外套遮住「充血下體」接近兩名高中女學生，這名母親最後以手機打字方式示意女學生，兩人才嚇得趕緊避開。台北捷警隊今天（台北時間10日）表示，已接獲網路報案，拷貝相關影像，後續將持續偵辦案件。

網友「n81229」在PTT發文表示，10月6日下午4時15分許，從文湖線萬芳醫院站要前去忠孝復興，一上車就看見有名穿著白衣、灰褲的男子，一直用奇怪的眼神盯著自己和女兒，還以為是自己多疑，隨著車廂人愈來愈多，男子也逐漸靠近母女以及站在旁邊的兩名高中女學生。

這名母親說，為了要照顧孩子，視線一直放在低處，無意間卻看見男子拿著手機、開啟拍照功能，還瞥見褲襠貌似爆開的狀態，以為是眼花又多看一眼，才看到該名男子以外套遮蔽被拉開的褲襠，露出充血狀態的下體，距離女學生臀部不遠。

「我簡直要吐了！」她說，因為害怕驚動男子會直接不遮，出噁心的下體殘害幼童心靈，只好默默拍了拍兩名女學生的手，在手機上面打字告知對方「那個男的露出他的屌」，示意兩人離怪男遠一點，女學生才一臉驚訝地往旁邊靠，遠離變態露鳥峽。

北市捷警隊回應，目前已接獲網路報案，也已經拷貝、燒錄相關影像畫面，進行偵辦，也在PTT上留言回應，未來將持續加強各站體及車廂巡邏，確保民眾乘車安全。