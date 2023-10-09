學者：以色列遭襲是警訊 台應慎防無跡象或節日攻擊

從加薩走廊朝以色列發射的飛彈。(Getty Images)

以色列 遭哈瑪斯 突襲死傷慘重，專家認為，這給台灣重大警訊，連威名遠播的以色列情報局都可能預警失靈，台灣面對軍力強大的中共 必須更嚴陣以待，突襲前恐毫無傳統跡象，甚至選在節慶動手。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠從情報預警角度向中央社表示，以色列情報局此次事前毫無預警，事發迄今仍處於混沌不明狀態，這對台灣絕對是一大警訊；過去認定大規模軍事行動前會出現的跡象，在現在恐已不同，台灣應檢討調整情報的蒐集與預警機制。

賴怡忠認為，哈瑪斯（Hamas）能發動這麼大規模的行動，顯然已計畫許久，凸顯以色列在事發前對哈瑪斯能力的掌握有落差；以色列是否忽視某些跡象，抑或因科技發展讓軍事動員所需物資已和過去不同，這些都值得台灣深入研究。

退役中將、前空軍副司令張延廷也指出，哈瑪斯使用的武器，包括大量火箭彈、輕型快艇、動力滑翔翼、悍馬車等裝備，研判是美軍遺留在阿富汗的武器，又輾轉流入哈瑪斯手中；哈瑪斯如何取得這些武器並發動突襲，以色列又未能事前掌握，這是情報失靈、很大的錯誤。

張延廷表示，哈瑪斯以前的攻擊多採分批逐次，此次用火箭彈進行飽和攻擊，讓以色列的鐵穹防禦系統難以應付，且派員從多個地點滲透讓以色列應付不暇，哈瑪斯此次戰術值得台灣研究對應之道。

張延廷指出，中共對台也可能採用快節奏攻勢，像這次哈瑪斯選在贖罪日動手，台灣過年過節更要謹慎防備，對於中共可能發難不能無動於衷，例如日前共軍在福建大埕灣演習，台灣也不當一回事、沒有動員。

張延廷強調，中共一直對台軍事演習，台灣比以色列的國防處境更脆弱，且不像以色列全民皆兵；台灣的志願役人數逐年下降，去年16萬人、今年只剩下約15萬5千人。

張延廷說明，以色列是以約17萬人部隊、40幾萬人後備軍，對抗哈瑪斯組織1萬人，台灣是以15萬多人志願役部隊，對抗中共200萬軍力；台灣朝野若無法在國防議題上團結合作，提升全民心防，台灣處境其實比以色列更脆弱。

此外，對於有些人認為巴勒斯坦人民會因經濟利益，放棄對哈瑪斯路線支持，賴怡忠認為，這與實際狀況有落差，亦對台海局勢分析具重要教訓，意即台灣不要忽視意識形態影響，若單純做利益比較分析，對決策預測可能還不夠。