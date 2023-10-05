拒赴中央國慶大會 馬英九要去基隆參加升旗典禮
台灣前總統馬英九宣布拒絕出席今年10月10日國慶大會，馬英九除了要去國民黨中央黨部、新北市政府的升旗典禮外，基隆市長謝國樑今天說，馬英九將會再參加基隆市政府在海洋廣場舉辦的升旗典禮。
台北市長蔣萬安今表示，馬英九會去參加國民黨新北市長侯友宜主持的國慶及升旗活動。謝國樑今天也開記者會，宣布神秘嘉賓馬英九將參加基隆的升遊典禮，謝國樑說，日前積極邀約參加基隆的升旗典禮，終於獲得馬前總統辦公室的回覆，出席國民黨中央黨部的升旗典禮後將到基隆。
基隆今年擴大辦理國慶慶祝活動，除了懸掛超過1800面國旗，從高速公路或市區街道、建物都能見到國旗意象，期盼所有市民及國人都能共襄盛舉，慶祝國家一年一度的重要慶典。
基隆市府發言人余治明表示，在9時20分開放民眾進到現場，由藝術表演家小宇的馬戲表演、瑪尼舞團及基隆土風舞者華麗舞蹈，並在「中華民國頌」、「梅花」等歌聲中安排國旗進場。馬英九約10時到場，10時10分會由在地合唱團擔任領唱，與眾人共同合唱國歌及國旗歌。
現場參與民眾將會發送一隻手搖小國旗，共同打造旗海飄揚的團結意象，數量有限，每人限領一份送完為止，歡迎市民發揮創意，以各種國旗元素裝扮參加慶典，一起迎接這項重要的慶祝節日。
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