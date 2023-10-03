馬英九疑中華民國不見 蔡英文臉書：巨幅國旗看到了嗎

蔡總統臉書秀出飄揚在台北天空的巨幅國旗。（蔡英文臉書）

中華民國 前總統馬英九 不滿今年國慶日的英文名稱為「Taiwan National Day」，質疑「中華民國不見了」，拒絕參加今年國慶大典。中華民國總統蔡英文 今天在臉書秀出巨幅國旗，強調「請大家，為國軍加油打氣，團結我們的力量，讓國家愈來愈好。」

蔡英文表示，飄揚在台北天空的巨幅國旗，大家都看到了嗎，下周二就是國慶日，今年同樣準備了巨幅的中華民國國旗，由陸軍航特部的飛行員，駕駛「CH-47SD」契努克運輸直升機，並由「UH-60M」黑鷹直升機擔任護衛。都已經在準備、操演當中。

蔡英文說，國慶典禮當天，當巨幅國旗出現在總統府上空時，位在左營軍港的玉山艦官兵，也會以同步轉播的方式，一起加入國歌的演唱。每年的國慶典禮，當國軍出現時，常常是典禮最高潮的時刻。「每一位國軍弟兄姊妹，都是24小時、不分晝夜，在你我身邊，守衛著國家、保護著我們。」

蔡總統說，「相信大家都跟我一樣，期待在國慶典禮上，看到中華民國國軍，展現堅實的團隊默契和專業戰力。我也要請大家，為國軍加油打氣，團結我們的力量，讓國家愈來愈好。10月7日也將進行國慶預演。我要提醒大家，戰機在航行時會發出比較大的聲音，也請大家不要緊張。」