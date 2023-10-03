我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

柯文哲訪美與史丹福大學師生座談 主張提高對高教投資

記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲今天史丹福大學佛研究所與師生座談，柯文哲主張提高對高等教育投資，帶動台灣產業升級。（圖：民眾黨提供）
民眾黨總統參選人柯文哲今天史丹福大學佛研究所與師生座談，柯文哲主張提高對高等教育投資，帶動台灣產業升級。（圖：民眾黨提供）

正在訪美的民眾黨總統參選人柯文哲，今天到史丹福大學佛研究所和祁凱立、林孝庭等十多位東亞研究學者會談，也與史丹福大學的學生們進行交流，柯文哲稍早在臉書表示，台灣的大學國際學生愈來愈少、世界排名一再倒退，對台灣高等教育與產業發展是雙重警訊。他主張提高對高教的投資，使台灣的大學重新具有國際競爭力，也帶動台灣產業升級。

柯文哲指出，今日許多與談的外國學生都精通中英語，讓溝通非常順暢，不少人對台灣的印象多半來自強勁半導體 ，也好奇他若當選總統會如何因應台積電在美國設廠對台灣帶來的衝擊。

柯文哲說，站在「分散風險」的立場，台積電本就會有到海外設廠的計畫，只是他認為必須尊重市場，若台積電搬到亞利桑那成本要增加很多，長久下來就會失去競爭力，所以涉及國安的晶片可以到美國生產，其餘晶片還是留在台灣製造。尊重市場機制，但也做風險管理，這才是務實的做法。

問答階段，許多來自台灣的學生對台灣環境感到憂心，正在思考是否留在美國工作。柯文哲說，他聽了一則以喜、一則以憂，喜的是同學們勇於開創、憂的是台灣不再是同學們第一選項。當他們接受完頂尖的高等教育，卻無法在台灣找到薪資與發展相符的工作。他鼓勵學生好好加油，一起努力創造台灣更好的未來。

民眾黨總統參選人柯文哲今天史丹福大學佛研究所與師生座談，柯文哲主張提高對高等教育...
民眾黨總統參選人柯文哲今天史丹福大學佛研究所與師生座談，柯文哲主張提高對高等教育投資，帶動台灣產業升級。（圖：民眾黨提供）

柯文哲 台積電 史丹福大學

上一則

談藍白合？侯友宜：與柯文哲雙北合作朋友、相同政治理念

下一則

監院查陳宗彥MeToo案 藍委質疑拖到選後處理

延伸閱讀

談藍白合？侯友宜：與柯文哲雙北合作朋友、相同政治理念

談藍白合？侯友宜：與柯文哲雙北合作朋友、相同政治理念
朱立倫駁藍白合「併吞」：誰放話我也很好奇

朱立倫駁藍白合「併吞」：誰放話我也很好奇
藍喊「先比立委民調」 柯文哲：我每區提1立委 看他們掉多少

藍喊「先比立委民調」 柯文哲：我每區提1立委 看他們掉多少
新聞眼／政黨合作非分贓 只怕各有盤算

新聞眼／政黨合作非分贓 只怕各有盤算

熱門新聞

在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨黨慶 創黨元老舉布條：民進黨淪獨裁貪汙惡霸黨

2023-09-27 19:26

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快