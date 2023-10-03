柯文哲訪美與史丹福大學師生座談 主張提高對高教投資
正在訪美的民眾黨總統參選人柯文哲，今天到史丹福大學佛研究所和祁凱立、林孝庭等十多位東亞研究學者會談，也與史丹福大學的學生們進行交流，柯文哲稍早在臉書表示，台灣的大學國際學生愈來愈少、世界排名一再倒退，對台灣高等教育與產業發展是雙重警訊。他主張提高對高教的投資，使台灣的大學重新具有國際競爭力，也帶動台灣產業升級。
柯文哲指出，今日許多與談的外國學生都精通中英語，讓溝通非常順暢，不少人對台灣的印象多半來自強勁半導體 ，也好奇他若當選總統會如何因應台積電在美國設廠對台灣帶來的衝擊。
柯文哲說，站在「分散風險」的立場，台積電本就會有到海外設廠的計畫，只是他認為必須尊重市場，若台積電搬到亞利桑那成本要增加很多，長久下來就會失去競爭力，所以涉及國安的晶片可以到美國生產，其餘晶片還是留在台灣製造。尊重市場機制，但也做風險管理，這才是務實的做法。
問答階段，許多來自台灣的學生對台灣環境感到憂心，正在思考是否留在美國工作。柯文哲說，他聽了一則以喜、一則以憂，喜的是同學們勇於開創、憂的是台灣不再是同學們第一選項。當他們接受完頂尖的高等教育，卻無法在台灣找到薪資與發展相符的工作。他鼓勵學生好好加油，一起努力創造台灣更好的未來。
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