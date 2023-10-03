柯文哲訪美與史丹福大學師生座談 主張提高對高教投資

民眾黨總統參選人柯文哲今天史丹福大學佛研究所與師生座談，柯文哲主張提高對高等教育投資，帶動台灣產業升級。（圖：民眾黨提供）

正在訪美的民眾黨總統參選人柯文哲 ，今天到史丹福大學 佛研究所和祁凱立、林孝庭等十多位東亞研究學者會談，也與史丹福大學的學生們進行交流，柯文哲稍早在臉書表示，台灣的大學國際學生愈來愈少、世界排名一再倒退，對台灣高等教育與產業發展是雙重警訊。他主張提高對高教的投資，使台灣的大學重新具有國際競爭力，也帶動台灣產業升級。

柯文哲指出，今日許多與談的外國學生都精通中英語，讓溝通非常順暢，不少人對台灣的印象多半來自強勁半導體 ，也好奇他若當選總統會如何因應台積電 在美國設廠對台灣帶來的衝擊。

柯文哲說，站在「分散風險」的立場，台積電本就會有到海外設廠的計畫，只是他認為必須尊重市場，若台積電搬到亞利桑那成本要增加很多，長久下來就會失去競爭力，所以涉及國安的晶片可以到美國生產，其餘晶片還是留在台灣製造。尊重市場機制，但也做風險管理，這才是務實的做法。