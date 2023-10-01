台灣前海軍顧問再批國民黨馬文君洩密 明提告

立法委員馬文君。圖／立委馬文君提供

台灣前海軍顧問郭璽今再批國民黨 立委馬文君洩密，稱將把所有事證攤在法院裡；馬回嗆，郭璽一再對外談論潛艦建造進度等機密，難道不是洩密，更指她曾收到郭介入潛艦國造的秘密錄音檔，送交國防部 、國安、檢調卻無下文，這更啟人疑竇。

郭璽日前指控馬文君外洩潛艦國造資料，馬文君昨天前往南投地檢署控告郭璽加重誹謗。郭璽今表示，不擔心跟馬對簿公堂，歡迎她提告，並稱已掌握馬洩露國防機敏資料的證據，明將到台北地檢署控告馬文君，會把所有事證攤在法院裡頭。

馬文君今回嗆，郭指控的人、事、時、地、物沒一項是明確的，且說法一變再變，說她有潛艦機密、敏感的底稿資料，又說她在立法院外有「神秘辦公室」，但又說不清楚地點，一下在忠孝東路，後來又變成林森南路，還說她收外國人的錢。

馬文君向郭璽喊話，她收哪個外國人的錢，郭璽可以大方的講出來，一直用模糊、隱射的方式，就是知道「要毀一個人，隱射的殺傷力最大」，因此不斷刻意操作，瘋狂打迷糊仗，只為了達成「意圖使人不當選」的最終目的。

馬文君說，開會要配合簽署保密協議，其實立委簽與不簽，只要有涉及洩露重大國防機密，那國安、檢調嚴辦就對了。而郭璽先前更是一再對外談論、屢次公開潛艦建造進度等機密，難道這不是洩密，民進黨 政府為什麼不用查、不用辦。

馬文君也強調，她在去年1月份曾收到秘密錄音檔，內容都指向郭璽介入潛艦國造甚深，為查明真相，她將該錄音檔送交國防部、國安與檢調單位調查，但至今都沒有下文，民進黨政府是在怕什麼？躲什麼？這才真的更啟人疑竇。