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柯文哲出發訪美 矽谷取經盼台灣產業升級

記者葉信菉／桃園即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（左）啟程訪美之旅，抵達桃園機場時有許多支持者送機。(記者葉信菉／攝影)
民眾黨總統參選人柯文哲（左）啟程訪美之旅，抵達桃園機場時有許多支持者送機。(記者葉信菉／攝影)

台灣民眾黨總統參選人柯文哲啟程訪美之旅，台北時間10月1日抵達桃園機場時有許多支持者送機，柯文哲表示此次訪美主要著重在教育、科技跟產業。他強調從人類歷史上來看2023年最重要的事是ChatGpt的出現，表示說人工智慧在現實社會中實現了。

柯文哲認為AI在未來的一段時間會改變整個社會的面貌，過去30年人類一半的創新在矽谷，到矽谷參觀像Coursera這些使用AI來進行教育的公司是這次參訪的一個重點，另外也看看AI在產業上面的運用，看矽谷跟台灣的新創產業能不能再做更多的連結。

柯文哲強調大家最關注的是低薪問題，台灣如果還是陷在這種低附加價值產業的漩渦裡面，薪水不可能提高，要往高附加價值產業移動，那就一定要產業升級，台灣如果不能搭上這波AI產業的熱潮來進行內部的產業升級，那就會繼續留在這種低新的漩渦裡。

此次為今年第二度訪美，柯文哲將在美國進行5天旋風式參訪，將前往矽谷了解美國高科技產業發展動態、赴全球知名智庫胡佛研究所拜會、參訪美國知名教育科技公司「Coursera」，並親自參加南加州選哲之友會成立大會，並預計10月5日凌晨從洛杉磯搭機返台。

民眾黨總統參選人柯文哲（左）此行將在美國進行5天旋風式參訪，將前往矽谷了解美國高...
民眾黨總統參選人柯文哲（左）此行將在美國進行5天旋風式參訪，將前往矽谷了解美國高科技產業發展動態、赴全球知名智庫胡佛研究所拜會、參訪美國知名教育科技公司「Coursera」，並親自參加南加州選哲之友會成立大會，並預計10月5日凌晨從洛杉磯搭機返台。(記者葉信菉／攝影)
民眾黨總統參選人柯文哲強調大家最關注的是低薪問題，台灣如果還是陷在這種低附加價值...
民眾黨總統參選人柯文哲強調大家最關注的是低薪問題，台灣如果還是陷在這種低附加價值產業的漩渦裡面，薪水不可能提高，要往高附加價值產業移動，那就一定要產業升級。(記者葉信菉／攝影)

柯文哲 矽谷 AI

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