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145年老字號報紙用AI寫社論 題為「反對AI寫新聞」

10月大男嬰哭鬧 慘遭生母及其男友姊弟灌水、菸燙虐死

記者王宏舜／台北即時報導
桃園呂姓女子受不了10個月大的兒子哭鬧，與胞姊、陳姓前男友聯手用濕紙巾塞喉灌水、菸頭燙臉等殘酷手法施暴，甚至把男嬰當玩具，抓著雙腳亂甩撞牆，時間長達10多天，男嬰被活活虐死。(示意圖／ingimage)
桃園呂姓女子受不了10個月大的兒子哭鬧，與胞姊、陳姓前男友聯手用濕紙巾塞喉灌水、菸頭燙臉等殘酷手法施暴，甚至把男嬰當玩具，抓著雙腳亂甩撞牆，時間長達10多天，男嬰被活活虐死。(示意圖／ingimage)

桃園呂姓女子受不了10個月大的兒子哭鬧，與胞姊、陳姓前男友聯手用濕紙巾塞喉灌水、菸頭燙臉等殘酷手法施暴，甚至把男嬰當玩具，抓著雙腳亂甩撞牆，時間長達10多天，男嬰被活活虐死。台灣高等法院批三人僅因不滿嬰兒哭鬧竟凌虐，今依成年人故意對兒童共同犯傷害致人於死罪判呂女10年6月、胞姊10年5月、陳3年徒刑。

呂女2019年2月生下兒子之後，經常趁丈夫外出工作，帶男嬰到蘆竹找陳姓前男友，呂女胞姊雖然知情，但未制止，逢周六還會陪同前往。2019年12月下旬，呂女3人因受不了男嬰哭鬧，竟以濕紙巾塞喉灌水、吹風機和菸頭燙臉等方式凌虐，還輪流毆踹男嬰頭、胸，甚至把人抓起騰空甩動，撞擊牆壁和地板，男嬰顱骨因而骨折、嚴重內出血，送醫傷重不治。

桃園地院審理時，陳否認動手，並稱曾嘗試阻止呂姓姊妹施暴，但兩人都不理他；呂姓姊妹坦認，但指動手原因是希望男嬰不要哭，而陳除了抓男嬰亂甩，還捶打男嬰胸口和腎臟。

桃院調查，呂姓姊妹歷次供述一致，與陳也無嫌隙，不可能誣陷；陳體型比姊妹倆壯碩，真要阻止施暴並非無辦法，認定陳也有參與施暴。3人雖領有身心障礙證明，但都知道管教過當可能影響男嬰身心健康發展，男嬰經解剖後，左大腦有長3公分左右的舊傷病灶，證明3人長期虐嬰。

一審原本判呂姓生母10年6月、胞姊10年5月、陳3年3月徒刑，案件上訴高院後，高院仍認為陳姓男子未加入2019年12月28日的犯行，因此撤銷改判。

高院批評呂姓女子身為人母，是被害人最重要的依賴保護者，本應善盡教養、保護責任，且3人明知男嬰未滿1歲，就算身體不適，也無法以語言表達需求，他們卻因哭鬧就施暴凌虐，且時間不算短，應懲罰。考量案發後有呼叫救護車、犯後認罪等情狀，雖撤銷改判，但刑度除陳姓男子略減外，姊妹倆刑度不變。本件得上訴。

高院

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