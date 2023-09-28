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亞運圍棋／連斬世界前3 許皓鋐奪金 中國柯潔銀恨

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亞運圍棋／中媒納悶「誰啊？」許皓鋐黑馬奪金達成夢想

特派記者陳宛晶／杭州即時報導
許皓鋐在金牌戰擊敗地主柯潔，拿下杭州亞運男子個人圍棋金牌，這是台灣在亞運圍棋史上第一金。 (中央社)
許皓鋐在金牌戰擊敗地主柯潔，拿下杭州亞運男子個人圍棋金牌，這是台灣在亞運圍棋史上第一金。 (中央社)

台灣棋士許皓鋐讓杭州棋院記者室充斥「誰啊？」的納悶聲，金牌戰擊敗地主柯潔，拿下杭州亞運男子個人圍棋金牌，這是台灣在亞運圍棋史上第一金，見證歷史誕生。

許皓鋐金牌戰執黑，從一開始占據上風，到局勢遭到逆轉，柯潔的犯錯出現，讓許皓鋐重新要回局面，柯潔頻頻無奈搖頭、嘆氣。

許皓鋐在Go Ratings網站的非官方世界排名第35，摘金之旅跨過三大山脈，先是八強擊敗世界排名第二的南韓朴廷桓，四強擊敗排名第一、有「申工智能」之稱的申真諝，金牌戰再撂倒世界第三的柯潔，被譽為含金量超高的一面金牌。

許皓鋐奪金賽後，不僅面對台灣媒體包圍，不少中國媒體在訪完柯潔後仍留在混合採訪區，想要一探這位來自台灣的金牌得主。

許皓鋐說：「非常開心，達成小時候的夢想。」中國媒體進一步追問，柯潔是否為他接觸圍棋以來的偶像，他說：「也不是，只是想打敗世界上最強的棋手，他們就是中韓最強的棋手。」

➤➤➤杭州亞運／連斬世界前3 許皓鋐圍棋奪金 中國棋王柯潔銀恨

許皓鋐表示，客觀來說，對方實力還是比自己好，自己贏在心態，「可能比較沒有負擔。」為中華代表團拿下亞運金牌，許皓鋐感受很不同，「代表中華隊得到第一名，和一般世界大賽冠軍還是不一樣。」

教練林杰漢指出，許皓鋐前面占據上風，但中間開始有優勢心態，而柯潔是很厲害的棋手，中間的走法非常強，許皓鋐一度居於劣勢，但柯潔的錯誤出現，「皓鋐後面有穩住，局面就慢慢追回來，圍棋就是比誰犯錯比較少。」這面金牌到手，林杰漢直呼難得，「我們都非常感動。」

➤➤➤亞運圍棋／許皓鋐神逆轉被封「許仙」柯潔嘆：打擊很大

亞運前一次納入圍棋已是2010年廣州亞運，當時共設男子團體，女子團體和混合雙人三項賽事，三金都由南韓帶走，中華隊拿到一面女團銅牌；圍棋相隔13年返亞運，許皓鋐為中華代表團進帳一面金牌，寫下史無前例的成績。

南韓 杭州亞運 入圍 許皓鋐

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