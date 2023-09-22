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台灣屏東科技園區工廠大火 1死96傷10失聯

中央社台北22日電
屏東科技產業園區一家高爾夫球具公司22日下午5時許發生火警，火場內部燒得通紅，鐵皮和金屬屋梁因高溫而變形，截至晚間7時20分，已有逾80人送醫。（屏東縣消防局提供）中央社
屏東科技產業園區一家高爾夫球具公司22日下午5時許發生火警，火場內部燒得通紅，鐵皮和金屬屋梁因高溫而變形，截至晚間7時20分，已有逾80人送醫。（屏東縣消防局提供）中央社

台灣屏東科技產業園區一家高爾夫球具公司今天下午發生火警，消防署表示，火警造成1名消防員死亡、96人受傷分別為7名消防員及89名民眾、10人失聯包含3名消防員、7名民眾。

屏東科技產業園區1家高爾夫球具公司下午5時許發生火警，廠內因不明原因爆炸，聲傳10公里外，內部鐵皮和金屬屋梁無法耐住高溫而變形。

針對屏東發生重大火警，消防署指出，現場民眾通報有人受困，消防員多路進火場，破門時發生爆炸，造成現場坍塌。

消防署表示，屏東重大火警，至晚上10時23分，造成1死、96傷，包含消防員8人送醫（1死、7人輕重傷）、89名民眾送醫，10人失聯（3名消防員、7名民眾）

針對此起火警，消防署指出，屏東縣消防局下午5時31分獲報，消防員10分鐘內到場，消防員晚上6時回報發生爆炸，屏東縣衛生局晚上6時20分在現場啟動大量傷病患機制。

高雄市消防局晚上6時36分接獲屏東縣消防局請求支援。消防署晚上7時啟動三級應變開設、屏東縣政府在消防局成立火災應變中心。

消防署表示，內政部長林右昌與消防署長蕭煥章已前往屏東了解災情並慰問，並派遣救災救護組長等2人先趕赴現場，主任秘書簡萬瑤與3名預防調查組員前往現場。此外，因消防員殉職，消防署的臉書（Facebook）粉絲專頁及官網已改為黑白色。

屏東科技產業園區一家高爾夫球具公司22日下午發生火警，內部鐵皮和金屬屋梁無法耐住...
屏東科技產業園區一家高爾夫球具公司22日下午發生火警，內部鐵皮和金屬屋梁無法耐住高溫而變形，消防局表示，當時6名消防員進到火場救援，但射水後發生爆炸，起火爆炸原因不明。（屏東縣消防局提供）中央社

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