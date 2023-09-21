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李昂引讓座爭議 身障盟：博愛座不該淪為道德綁架

記者林琮恩／台北即時報導
作家李昂批台北捷運博愛座的年輕人不讓座，引起討論。(本報系資料照)
作家李昂批台北捷運博愛座的年輕人不讓座，引起討論。(本報系資料照)

作家李昂昨在臉書貼文指責年輕民眾不願讓出博愛座讓「年長、疲憊」自己乘坐，引發博愛座存廢的討論，台灣衛福部也親上火線回應。博愛座規範是依照「身心障礙者權益保障法」，現行規定是「身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐」。身心障礙聯盟表示，博愛座讓座應回歸以需求為優先，不該淪為道德綁架，建議將博愛座名稱改為「優先需要座位」，在無人有使用時，任何民眾都能使用。

身心障礙聯盟祕書長洪心平表示，身心障礙者類別很多，有些障別並無法從外觀判斷，也與年齡無關。民眾若有需求時，可向坐在博愛座的民眾提出，但對方若不讓位，則表示他也有需求，應另行尋找座位，不必要求互相揭露自身需求，「更不該認為我不舒服，別人就應讓座。」

洪心平說，搭乘大眾運輸工具本就容易發生推擠，或找不到座椅的情況，若不適合久站的障礙者，多會避免使用無法訂位的大眾運輸工具；須要使用博愛座的民眾，多是臨時身體不適造成的需求。但不舒服的程度不該拿來互相比較，更不應該上網公審對方，「博愛座是互相體諒的機制，障礙者也不會因此就實施道德綁架。」

「博愛座的設置有宣示意味，但應該正名為『優先需要座位席』，讓大眾更了解其意義。」洪心平說，博愛座的名稱，會讓人有「有愛的人才讓座、不讓座就沒愛心」的誤解。事實上，是否讓做不應該因為座椅區分，否則光是博愛座也難滿足所有需求，其概念應是讓民眾了解，有需求者可優先像坐在此區的民眾提出要求。

洪心平也說，常看到大眾運輸工具上明明人不多，博愛座卻空著，不少民眾寧可選擇站立，這是長久以來，以座椅性質區分要不要讓座導致的現象。故建議正名為優先需要座位席，作為「宣示性保留」，但若無人使用時，任何民眾都能利用該座位。

身心障礙聯盟祕書長洪心平表示，身心障礙者類別很多，有些障別並無法從外觀判斷，也與...
身心障礙聯盟祕書長洪心平表示，身心障礙者類別很多，有些障別並無法從外觀判斷，也與年齡無關。(本報系資料照片)

博愛座 臉書 李昂

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