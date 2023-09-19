唐鳳紐約演講 分享台灣數位民主經驗

數位部部長唐鳳。（本報資料照片）

數位發展部長唐鳳今天在紐約演講，提倡用人工智慧（AI ）技術強化審議式民主，並強調台灣盼為聯合國 做出貢獻，呼籲各方拋棄狹隘政治考量、接納台灣，一同改變世界。

第78屆聯合國大會總辯論首日，唐鳳應邀在紐約非營利組織Concordia年度峰會聚焦信任的場次發表「衝突點：AI時代的數位民主」演講，分享台灣經驗，呼應本屆聯大主題「重建信任與重振全球團結」。

唐鳳在10分鐘演講中提到，網路普及後，不肖人士蒐集大量個人資料、違反隱私規範，甚至運用AI力量破壞自由開放社會，例如深度偽造技術（deepfake），使民主面臨前所未有的挑戰，聯合國世界人權宣言（UDHR）第19條揭示的言論與表意自由飽受威脅。

她認為，新興技術如同硬幣兩面，助長專制之餘也能用來振興民主。對抗網路危害的最佳解答是「多元宇宙」（plurality），以促進多元協作的技術拓展民主頻寬。

唐鳳以2015年起與台灣合作的Polis為例說，網路叫車平台Uber威脅計程車司機生計時，這項技術將正反意見視覺化、即時生成互動報告，有效彌合分歧、形成共同觀點；也曾參與美國在台協會（AIT）數位對話，就如何在印太地區強化台美防衛、經濟和民間交流方面凝聚共識。

唐鳳說：「AI治理方面，台灣堅信民主參與是解決這個影響全球倫理和政治難題的最佳解答，而非只憑技術。」

台灣長年遭聯合國排除在外，唐鳳呼籲立即拋棄「狹隘過時的政治考量」，一同為集體利益改變世界，「我堅信，這方面有所成果要建立在參與、進步、安全原則上，不能犧牲任何一點。畢竟，沒有一個民主政體是座孤島，台灣也不例外」。

因應AI蓬勃發展，台灣加強Polis應用，數位部今年成為國際非政府組織集體智慧計畫（CIP）合作夥伴，參與對齊大會（Alignment Assemblies）專案，就AI需求與風險凝聚共識。唐鳳邀請各方集思廣益，控制AI帶來的社會風險，為後代子孫守護自由、民主及人權。

唐鳳演講後接受中央社訪問時說，台灣開全球先例，運用審議式民主促進各方就如何治理AI形成共識。這項民主過程欲確保AI大廠產品並非全球統一，而是依各地治理意見量身打造AI模型。

她提到，CIP合作夥伴包括推出聊天機器人ChatGPT的OpenAI，與會的臉書（Facebook）母公司Meta代表也對參與「對齊」工作表達興趣。

台灣明年1月將舉行總統大選，國際社會格外關切中國是否會運用新科技企圖影響選情。

兼任國家資通安全研究院董事長的唐鳳表示，去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，台灣部分官方網站癱瘓，車站、便利商店等地跑馬燈遭竄改，就是跨境網路攻擊企圖操弄訊息的實例。資安 院已設法即時偵測，盡可能防止假訊息影響更多民眾。

由於內容辨識日益困難，唐鳳說：「這些不能只靠我們這些專業資安人員，全民資安意識的提升也非常重要。」