與美重量級智庫座談 侯友宜：台灣願為印太區域負起責任

國民黨總統參選人侯友宜(右)。(記者侯俐安／攝影)

國民黨 總統參選人侯友宜 於美東時間19日上午，前往美國重量級智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）座談，這也是此趟美國行，侯友宜參與的第四場智庫座談。侯友宜表示，捍衛自由、守護人民，是台美雙方共同的信念與使命，我們會繼續和理念相同的國際友人一起努力，捍衛台海和平穩定，讓台灣的民主自由一代一代傳下去。

侯友宜表示，多年來，傳統基金會眾多學者專家，都曾經為台灣發聲，今天來到這裡，除了向傳統基金會表達感謝外，也再次表達，這次訪美的主要目的，就是希望讓美國友人了解，台灣是印太地區的重要成員，並且願意成為「負責任的利害關係人」（responsible stakeholder），也就是，台灣不會成為麻煩製造者，我們會扮演好「和平促進者」與「風險降低者」的角色。

近年來，國際社會憂心台灣或將成為世界大戰的下一個引爆點、甚至提到台灣是地球上最危險的地方，關於相關議題，雙方也在這場閉門會議中，交換意見。

侯友宜強調，經濟發展與包括半導體在內的高科技產業，是台灣生存的命脈，雖然相信，兩岸應該加強對話，增進功能性互動，才能降低衝突的風險，但也不會對北京 的意圖，有不切實際的想法，只有讓台灣遠離戰爭，讓台海和平，才有助於區域的穩定與繁榮，也就是「台海安定、台灣安全、世界安心」。

今日座談會與會成員，包括傳統基金會亞洲研究中心主任史密斯（Jeff Smith）、亞洲研究中心研究員孔尚明（Michael Cunningham）、高級政策顧問布拉克（Bryan Burack）及許多學者專家。