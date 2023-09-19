我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

眾院下周四舉行拜登彈劾調查首場聽證

美商務部次長會見王美花 盼強化資安交流促產業合作

中央社台北19日電
台總統蔡英文（右）18日在總統府接見「美國網路安全商業發展團」，和美國國家標準與科技研究院院長羅卡西奧（左）就資安等議題進行交流。（中央社）
台總統蔡英文（右）18日在總統府接見「美國網路安全商業發展團」，和美國國家標準與科技研究院院長羅卡西奧（左）就資安等議題進行交流。（中央社）

商務部次長羅卡西奧（Dr. Laurie Locascio）今天和台經濟部長王美花會面，雙方針對台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）以及資安標準制定等2大議題進行討論，台經濟部表示，希望透過增加與美方在資安標準等意見交流，強化資通訊產業合作。

國家標準與科技研究院（National Institute of Standards and Technology，NIST）院長，同時也是商務部次長的羅卡西奧近日率團訪台，除會見台總統蔡英文，她也參訪國科會與數位部等部會，就半導體與資安等議題進行交流。

台經濟部官員表示，羅卡西奧今天與經濟部長王美花見面，雙方針對資安領域交換意見，包含2大議題，第一，雙方透過台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）加強資通訊產業領域合作。官員表示，TTIC架構包含半導體、5G、電動車和資安等領域，加上美國國家標準與科技研究院主要負責制定資安等標準，台美將在TTIC架構下深化產業合作關係。

此外，美方正在訂定新的資安標準，經濟部官員指出，台灣為美國許多資通訊產業的硬體供應商，隨著通訊技術發展，未來5G、B5G（Beyond 5G）等領域應用廣泛，台美若可以在資安標準上有更多訊息交換，協助台灣業者產品符合資安標準要求，可創造雙邊經貿的互利雙贏。

羅卡西奧今天上午出席2023年美國商機日致詞表示，這次訪台率領13位資安代表，美國也有許多創新企業領導者在資安領域尋找合作夥伴；羅卡西奧也指出，美國最新2.0版網路安全框架在研擬階段，盼於2024年推出，希望也能與台灣交流、討論，台美攜手推動網路安全，共同保護消費者隱私。

資安 5G 投資

上一則

雞蛋進口爭議不斷 台農業部長陳吉仲宣布請辭

下一則

與美重量級智庫座談 侯友宜：台灣願為印太區域負起責任

延伸閱讀

陳琬惠質疑雲豹「紙」公司轉一手 搬走台鹽綠能上億元

陳琬惠質疑雲豹「紙」公司轉一手 搬走台鹽綠能上億元
郭台銘副手傳出是「銘芬配」 郭辦回應了

郭台銘副手傳出是「銘芬配」 郭辦回應了
蔡英文訪史瓦帝尼 見證簽署3文件

蔡英文訪史瓦帝尼 見證簽署3文件
黃國昌爆 綠營權貴以民股介入台鹽綠能

黃國昌爆 綠營權貴以民股介入台鹽綠能

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘（左）日前宣布投入2024總統大選，14日在台北舉行記者會，公布副手人選為藝人賴佩霞（右）。(中央社)

郭台銘副手揭曉 將搭檔「人選之人」女星賴佩霞

2023-09-13 20:44
賴佩霞宣布成為郭台銘副手。（取材自臉書）

生父、繼父都是美國人 賴佩霞認雙重國籍：會盡快放棄

2023-09-14 03:10
示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

獸父把女兒當砲友8年還說「把我當男友」少女逃家才讓悲劇曝光

2023-09-14 00:31
國民黨副主席連勝文在臉書公布前高雄市長韓國瑜拜訪父親、前副總統連戰的照片，連勝文說，這次會面約了很久，直到最近連戰身體狀況較穩定，才有辦法見面。（取材自連勝文臉書）

87歲連戰近況照曝光 韓國瑜北上探訪 連勝文：約了很久

2023-09-14 22:19
來自屏東的天然醬油生產商「豆油伯」11日晚間獲頒有「美食奧斯卡」之稱的英國美食大賞「好味賞」最高級別獎項「金叉獎」，行銷總監李明芳（左）手持獎座激動高喊：「我們來自台灣！」（中央社）

台灣醬油獲英國美食獎殊榮 評審：美味到可直接喝

2023-09-12 09:57
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

馬斯克：台灣是中國的一部分 如夏威夷與美國

2023-09-15 02:27

超人氣

更多 >
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
億萬富翁奢儉不同：他住25億元皇宮 他住當年三萬元買的房

億萬富翁奢儉不同：他住25億元皇宮 他住當年三萬元買的房
紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭
影／俄州致命槍擊案 2華人死者是華男兇嫌工作餐廳主管

影／俄州致命槍擊案 2華人死者是華男兇嫌工作餐廳主管
秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍