美商務部次長會見王美花 盼強化資安交流促產業合作

台總統蔡英文（右）18日在總統府接見「美國網路安全商業發展團」，和美國國家標準與科技研究院院長羅卡西奧（左）就資安等議題進行交流。（中央社）

商務部次長羅卡西奧（Dr. Laurie Locascio）今天和台經濟部長王美花會面，雙方針對台美科技貿易暨投資 合作架構（TTIC）以及資安 標準制定等2大議題進行討論，台經濟部表示，希望透過增加與美方在資安標準等意見交流，強化資通訊產業合作。

國家標準與科技研究院（National Institute of Standards and Technology，NIST）院長，同時也是商務部次長的羅卡西奧近日率團訪台，除會見台總統蔡英文，她也參訪國科會與數位部等部會，就半導體與資安等議題進行交流。

台經濟部官員表示，羅卡西奧今天與經濟部長王美花見面，雙方針對資安領域交換意見，包含2大議題，第一，雙方透過台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）加強資通訊產業領域合作。官員表示，TTIC架構包含半導體、5G 、電動車和資安等領域，加上美國國家標準與科技研究院主要負責制定資安等標準，台美將在TTIC架構下深化產業合作關係。

此外，美方正在訂定新的資安標準，經濟部官員指出，台灣為美國許多資通訊產業的硬體供應商，隨著通訊技術發展，未來5G、B5G（Beyond 5G）等領域應用廣泛，台美若可以在資安標準上有更多訊息交換，協助台灣業者產品符合資安標準要求，可創造雙邊經貿的互利雙贏。

羅卡西奧今天上午出席2023年美國商機日致詞表示，這次訪台率領13位資安代表，美國也有許多創新企業領導者在資安領域尋找合作夥伴；羅卡西奧也指出，美國最新2.0版網路安全框架在研擬階段，盼於2024年推出，希望也能與台灣交流、討論，台美攜手推動網路安全，共同保護消費者隱私。